Tiere und Pflanzen lieben die Unordnung

Die biologische Vielfalt schwindet – auch hierzulande. Diverse Projekte sind bemüht, diese Entwicklung abzumildern. Doch auch wer Kleinigkeiten im eigenen Garten ändert, kann einen Betrag leisten.

Wertheim. Wahrscheinlich ist der Vorgarten von Christiane Bauer nicht jedermanns Sache: Das Areal vor dem Haus im Wertheimer Hofgarten ist wild.

Staudengärtnerin Christiane Bauer pikiert die jungen Natterkopf-Setzlinge, die sie für die Stadt Wertheim anbaut. In den beiden Töpfen hinter der Anzuchtplatte stehen zwei Pflanzen aus dem Vorjahr. © Katharina Buchholz

In der bunten Blumenwiese blühen Margeriten, Günsel, scharfer Hahnenfuß und so manch anderes Gewächs, das dort in den vergangenen drei Jahrzehnten aufgegangen ist. Zweimal im Jahr mäht die Gärtnerin das hohe Gras – einmal nach der ersten Blüte und einmal im Herbst. Dünger sieht die Fläche nie.

Mitten in der Wiese steht ein großer Apfelbaum in voller Blütenpracht. Die Buschrosen, die hier und da gepflanzt wurden, haben ihren Auftritt später im Jahr. Aus roten Sandsteinen, allesamt aus dem Boden des Grundstücks ausgebuddelt, entstand eine Kräuterschnecke an einer Ecke des Hauses.

„Im Moment mag ich diesen Bereich meines Gartens am liebsten. Aber das wechselt im Laufe des Jahres“, sagt Bauer. Ein Garten wie dieser bietet Lebensraum für heimische Pflanzen, Insekten und Tiere. Es braucht aber auch ein wenig Mut zur Unordnung und an mancher Stelle ein dickes Fell, was die Meinung anderer angeht. „Oberstes und schwierigstes Gebot, um im eigenen Garten etwas für die Artenvielfalt zu tun, ist Unordnung zuzulassen“, weiß Christian Häfner.

Er beschäftigt sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Referat Stadtplanung und Umweltschutz beruflich mit dem Thema biologische Vielfalt. Seitdem die Stadt dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beigetreten ist und am Programm „StadtGrün naturnah“ teilnimmt, werden karge Flächen im Stadtbild nach und nach durch Blühwiesen oder Staudenbeete ersetzt. Dabei säht der Bauhof Flächen teilweise mit heimischem Saatgut ein, an anderen Stellen werden heimsche Wildstauden in die Beete gepflanzt.

Da diese naturbelassenen Blumen und Kräuter wie Salbei, Wiesenmargerite, Skabiose (trockene Flächen) oder Wasserdost, Gilbweiderich und Mädelsüß nicht im Handel erhältlich sind, lässt die Stadtverwaltung diese in der Wertheimer Gärtnerei Haas aus sogenanntem Regiosaatgut ziehen.

Gelassenheit beim Jäten

In dieser Woche hat Christine Bauer die jungen Natterkopf-Setzlinge pikiert – also jedes Pflänzchen in ein einzelnes Töpfchen in einer Anzuchtplatte gesetzt. „Der Natterkopf ist eine zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr bildet er eine Rosette aus, im zweiten Jahr blüht er in sattem Blau, dann stirbt er ab“, erklärt Bauer. Lässt man die Pflanze nach der Blüte im Beet stehen, säht sie sich aus und sorgt so für Nachwuchs im nächsten Jahr. Als Gärtner müsse man dann nur abwarten und wissen, aus welchem kleinen Pflänzchen sich welche Staude entwickle. Überhaupt raten Bauer und Häfner Hobbygärtnern neben dem Verzicht auf Spritzmittel zu mehr Gelassenheit, was das Unkrautjäten angeht. „Wer im Staudenbeet ständig hakt, bereitet den unerwünschten Beikräutern den Boden“, sagt Bauer. Manches wie Löwenzahn oder kriechender Hahnenfuß sollte von Zeit zu Zeit entfernt werden.

Natürlich mag nicht jeder einen verwilderten Garten, aber auch kleine wilde Ecken tragen zur Artenvielfalt bei. „Während man eine intensiv genutzte Fläche wie den Spielrasen der Kinder mäht, kann man Bereiche in einer Gartenecke stehenlassen“, nennt Bauer einen Mittelweg. Gartenbewohner wie Igel oder Spitzmaus freuen sich über Totholz-, Lurche und Erdkröten über einen Steinhaufen. „Oder einen Stamm oder Pfahl aufstellen und Löcher hineinbohren als Nisthilfe für totholzbewohnende Insekten“, schlägt Häfner vor. Ein Komposthaufen biete die Möglichkeit, im Kreislauf der Natur zu wirtschaften.

Ungefüllte Blüten bevorzugt

Wenn Beete oder ein ganzer Garten neu anlegt werden, sollte die Wahl auf heimische Stauden und Gehölze fallen. „Unsere Fauna hat sich Jahrtausende lang auf die örtlichen Begebenheiten angepasst“, erklärt Häfner. „Der Mensch findet große Blüten mit viel Farbe toll, für Insekten ist dies nicht relevant“, liefert Bauer ein Argument für die Pflanzung ungefüllter Blüten. Gehe das Gartenjahr zu Ende, bräuchten Gärtner nicht nervös werden, erklärt sie weiter: „Verblühte Stängel können stehenbleiben, das ist der beste Winterschutz für die Pflanze und der Insektennachwuchs entwickelt sich in diesen.“ Abgeschnitten werden die verdorrten Reste erst im Frühjahr.

Insgesamt bedeutet ein naturnaher Garten also weniger Pflegeaufwand als eine akkurate Parkanlage – und was privat gilt, ist auch auf das städtische Grün übertragbar. „Rosenbeete beispielsweise sind sehr pflegeintensiv, da viel Unkraut aufkommt“, weiß Häfner. Bei naturnahen Flächen müssten Gärtner dagegen wissen, was gemacht werden muss und was nicht, sagt Bauer. „Hier muss zwar in die Weiterbildung der Gärtner investiert werden, aber an den Flächen ist weniger Pflege nötig.“ Für den eigenen Garten rät Bauer vor allem zur genauen Beobachtung – und zur Geduld. Eine artenreiche Blumenwiese wie vor ihrem Haus im Hofgarten entsteht eben nicht von heute auf morgen.