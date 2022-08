Thomas und Franz Roth fahren bei Revival der Olympia Rallye mit

Sachsenhausen. Die Teilnahme an Oldtimerrallyes sind das große Hobby von Franz Roth und seinem Sohn Thomas. Unter anderem nahmen die beiden von 2017 bis 2019 an der berühmten Winter-Rallye „Histo Monte“ teil, die von Deutschland nach Monte Carlo führt. Einmal holten sie dabei den Sieg nach Wertheim, die beiden anderen Male waren sie unter den ersten zehn Teams der Wertung. Am heutigen Montag, 8. August werden der 72-jährige Kfz-Mechatroniker und der 42-jährige Elektromeister am Revival der legendären Olympia Rallye von 1972 teilnehmen.

Beim Original vor 50 Jahren ging es mit nur einer Übernachtung 3400 Kilometer von Kiel nach München. Mit der Rally begann damals die Karriere eines der größten Rallye-Fahrer: Walter Röhrl, heißt es in der Beschreibung des Rennens. Gleichgeblieben bei der Neuauflage ist die Strecke. Doch dieses Mal ist sie in sechs Etappen aufgeteilt. Vom Startort Kiel aus geht es nach Wolfsburg, von dort nach Paderborn. Etappe drei führt weiter nach Köln, anschließend geht es nach Speyer und Regensburg. Von dort startet das Teilnehmerfeld zum letzten Abschnitt mit München als Zielort.

„Beim Original 1972 war ich im Serviceteam eines Teilnehmers dabei“, berichtete Franz Roth vor wenigen Tagen noch im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Seit 50 Jahren ist Franz Roth begeistert im Autosportmetier unterwegs. 1972 fuhr er bei der Frankenrallye erstmals selbst mit. Bis 1982 nahm er mehrfach im Jahr an Club-Rallyes teil. Teilweise fuhr er bis zu zehn Rennen pro Jahr. „Es waren kleinere Veranstaltungen mit je rund 150 bis 200 Kilometer Strecke.“ Bei diesen Rallyes sei es mehr um die Orientierung als um die Geschwindigkeit gegangen. Es folgte eine längere Pause im Rallyesport.

Seit inzwischen 15 Jahren fährt Franz Roth gemeinsam mit seinem Sohn wieder Rennen. Thomas habe ihn motiviert, wieder gemeinsam zu fahren. Das erste Fahrzeug der beiden war übrigens ein Opel Ascona, Baujahr 1979, mit dem sie am Rennen teilnahmen.

Vor rund zehn Jahren kauften sie zusätzlich einen Opel Ascona 2000 (Sport) aus dem Baujahr 1978. Auch diesen bauten die beiden komplett zu einem Sportgerät um. Die Rallyes fahren sie hauptsächlich mit diesem Fahrzeug.

Auch beim Revival der Olympiarallye werden sie mit dem Ascona 2000 antreten. „An den Autos ist alles anders als in normalen Serienfahrzeugen“, erklärte Franz Roth die Umbauten. Die Fahrzeuge seien ein reine Sportgeräte, aber nicht auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt. Zu den Umbauten des Ascona Sport zählte er beispielhaft auf: Motor optimiert, Sportgetriebe mit fünf Gängen eingebaut, kurze Übersetzung für schnelles Beschleunigen aus den Kurven, spezielle Gurte und Überrollbügel eingebaut. Außerdem gibt es besondere Geräte für die Rallyeteilnahme an Bord, wie analoge und digitale Wegstreckenzähler, Tablet vor allem für die Zeitmessung sowie Kopfhörer und Gegensprechanlage. Letztere sei nötig, da die Fahrgeräusche sehr laut seien. Es gebe keinerlei geräuschdämpfende Teppiche im Fahrzeug. Außerdem wurde die Dämmung ausgebaut, um Gewicht zu sparen. Dies alles wirkt sich auf die Lautstärke aus.

Zur Teilnahme am Revival erklärte Franz Roth, dass die Olympia Rallye 1972 seine Motorsportbegeisterung ausgelöst habe. „Als die Neuauflage ausgeschrieben wurde, sagte ich zu meinem Junior, dass es solch eine Veranstaltung nur einmal geben wird.“ Das Revivalrennen sei das größte, was in Deutschland veranstaltet wird und wird es sicher nicht noch einmal geben, war Roth überzeugt. Aus diesem Grund habe er unbedingt teilnehmen wollen. Auch sein Sohn sei sofort von der Idee begeistert gewesen.

Unter den Auserwählten 200

Vor der Teilnahme stand jedoch das Bewerbungsverfahren. „Es gab etwa 400 Bewerberteams für rund 200 Startplätze.“ Eine geheime vierköpfige Jury habe die Teilnehmer ausgewählt. Dabei hätten bisherige Rallyeerfolge sowie die Fahrzeuge eine Rolle gespielt. Seit dem Jahreswechsel war klar, das Duo Roth ist dabei.

„Verschiedene Wertungsprüfungen werden über den Sieg entscheiden“, erläuterte Franz Roth. Es gehe unter anderem darum, auf einer bestimmten Strecke eine vorgegebene Durchschnittsgeschwindigkeit zu fahren, es gehe um die Orientierung und das Fahren nach Karten und um das Absolvieren einer Strecke nach vorgegebener Zeit. Gewertet werde dabei, wie nah das Team an der Vorgabe dran ist. Die Rallye führe hauptsächlich über Landstraßen und kurze Strecken über die Autobahnen. Gefahren werde auf öffentlichen Straßen. Manche Wertungsprüfungen fänden auf gesperrtem Privatgrund statt. Jeden Tag müssen rund 400 Kilometer und die Wertungsprüfungen gefahren werden. Dies sei eine echte Herausforderung, so Roth. Die Aufgaben sind dabei klar verteilt. Franz Roth fährt den Wagen sein Sohn sagt die Strecke an und bedient Uhren und Co. „Ich bin sein Befehlsempfänger“, lachte Franz Roth. Die Übernachtung zwischen den Etappen mussten die beiden selber organisieren. „Ich freue mich auf alles, auf die Rallye selbst, das Umfeld und die anderen Teilnehmer“, so Franz Roth. Er hoffte, dass alles halten und funktionieren werde.

Vier Wochen vor dem Start lief die Vorbereitungsphase auf Hochtouren. Das Fahrzeug wurde komplett überprüft und Hilfsmittel eingebaut. Außerdem beschäftigte man sich jeden Tag mit der Strecke. Die Nervosität habe von tag zu Tag zugenommen. „Ich schlafe vor Aufregung schlecht“

Am vergangenen Freitag ging es zur Vorbereitung nach Kiel. Auch wenn der Ascona eine Straßenzulassung hat, wurde er dennoch auf einem Anhänger zum Startpunkt transportiert. „So ist die Anfahrt einfach gemütlicher.“

Begleitet wird das Vater-Sohn-Gespann bei der Rallye von einem Bekannten und dessen Frau mit dem Wohnmobil.

Natürlich werden am Ende der rallye wertvolle Preise vergeben. Diese sind für die Sachsenhäuser aber zweitrangig. „Es geht uns ums Dabeisein und den Spaß“, sagte der motorsportbegeisterte Sachenhausener.

Bei ihrer Teilnahme am Revival werden die beiden auch den AC Main-Tauber repräsentieren. „Der Verein will uns mit Fans in München empfangen“, freute sich Franz Roth.