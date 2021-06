Thomas Lettmann aus Wertheim sucht Partner für Carsharing-Projekt

Seit einem Jahr arbeitet Thomas Lettmann zu Hause statt in seinem Büro bei Bosch Rexroth in Lohr. Der Ingenieur hat sich mit dem Home Office gut arrangiert und geht davon aus, dass er auch nach der Pandemie einen Großteil seines Arbeitspensums für das Maschinenbauunternehmen in den eigenen vier Wänden erledigen kann. Immerhin: Sein Haus liegt idyllisch, am Tauberufer, bietet

...