Thomas Beier bleibt Geschäftsführer

Wertheim. In einem aufwendigen Auswahlverfahren wurde im Juni 2012 der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik/Energietechnik und Diplom-Wirtschaftsingenieur Thomas Beier technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim. Er trat damit die Nachfolge von Reinhold Adelmann an. „Den Schritt von Hannover nach Wertheim habe ich nicht einen Tag bereut“, sagte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten am vergangenen Freitagmittag. Beier war zuvor viele Jahre bei den Stadtwerken Hannover AG als Abteilungsleiter „Anlagen- und Hochbauprojekte“ und stellvertretender Hauptabteilungsleiter „Netzprojekte und Wärmeversorgung“ beschäftigt.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurde dieser Tage sein Vertrag zum zweiten Mal um fünf Jahre verlängert. Der 50-Jährige bleibt damit zunächst bis 31. Mai 2027 Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgungsunternehmens. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke im Juli beschlossen.

Aufbau des Nahwärme-Modells

„Der Aufbau des Nahwärme-Geschäftsmodells und die Umsetzung erster Projekte, die Entwicklung einer Strategie für zukunftsgerichtete Stromversorgung, die Intensivierung der Kraft-Wärme-Kopplung – das sind nur einige der bedeutenden Projekte, die die Stadtwerke unter der Leitung von Thomas Beier in den letzten fünf Jahren umgesetzt haben“, heißt es weiter.

Als Herausforderung sieht der geschäftsführer eder Stadtwerke die sich ständig und mit rasanter Geschwindigkeit verändernden Gesetze und Vorgaben für die Energieversorgung an. Aber Beier kann selbst diesem Umstand etwas positives abgewinnen: „Dadurch hat man einfach keine Chance einzurosten“, sagte er mit einem Schmunzeln.

„Thomas Beier füllt die Position des Geschäftsführers mit großem Engagement aus. Er bringt die Stadtwerke voran und ich freue mich auf weitere fünf Jahre Zusammenarbeit“,erklärte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Vertragsunterzeichnung im Rathaus.