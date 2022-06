Thermoskannenhersteller eröffnet Museum

Fischbach/Bestenheid. Das neue alfi Museum erzählt die einzigartige Geschichte der Aluminiumwarenfabrik Fischbach: Ab 2. Juli werden am Gründungsort im thüringischen Fischbach mehr als 100 Jahre Produkthistorie in einem ehemaligen Angestellenwohnhaus der Firma gezeigt und mit Shop, Reparaturservice und Einblicken in die Produktion interaktiv ergänzt.

1914 von Carl und Sophie Zitzmann gegründet, entwickelte sich alfi in nur wenigen Jahren zur weltbekannten Marke für Isoliergefäße. Bis 1948 zählte das Unternehmen zeitweise bis zu 500 Angestellte. Hier erlebten die Zitzmanns aber auch ihre schwersten Stunden, die das Museum ebenso thematisiert. Dreimal mussten die Gründer und die Belegschaft von vorne beginnen: Nach einem zerstörerischen Brand 1935 und schließlich wegen der Enteignung 1948 und der damit verbundenen Umsiedlung an den heutigen Firmensitz Wertheim, dem Geburtsort von Sophie Zitzmann.

Das Museum lässt das Flair vergangener Zeiten und die Verbundenheit mit der Region spürbar aufleben. pm