„Thema Pflege spielt eine immer größere Rolle“

Wertheim. „In einer älter werdenden Gesellschaft spielt das Thema Pflege eine immer größere Rolle. Damit verbunden ist auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte“, ssagte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken bei ihrer Stippvisite am Bildungszentrum für Pflegeberufe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Wertheim. Mit ihr besuchten auch die Stadträte Axel Wältz und Bernd Hartmannsgruber sowie Jochen Müssig, Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbands die Berufsfachschule für Pflege.

Die Gäste nutzten den Besuch, um sich über die aktuelle Situation in der Pflegeausbildung zu informieren und setzten sich im Gespräch mit dem Schulleiter und KreisVorstand Stefan Dosch und der Lehrerin Cindy Christ auch mit den zukünftigen Herausforderungen der Pflegeausbildung im ländlichen Raum auseinander.

In der Diskussion wurde unter anderem erörtert, wie junge Menschen stärker an Pflegeberufe herangeführt werden, beispielsweise durch ein Orientierungspraktikum während der Schulzeit oder ein soziales Jahr. Dies würde sich für Pflegeberufe sicher positiv auswirken. Ebenso wurde auf die vielfältigen Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Berufsfeld eingegangen.

Interessiert zeigten sich die Besucher auch bei dem geplanten Neubau des Bildungszentrums und den sich damit bietenden zukünftigen Möglichkeiten und Herausforderungen.

Im Wertheimer Ortsteil Hofgarten entsteht ein Lernort mit modernster Ausstattung, der den wachsenden Anforderungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Pflegeberufen Rechnung trägt. „Ziel ist es, eine bedarfsangepasste und nachhaltige Bildungsinfrastruktur für eine hochwertige Ausbildung in den Pflegeberufen zu schaffen“, so Dosch. pm