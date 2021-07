Der durch die Kunstfigur „Herr Hämmerle“ bekannte Kabarettist Bernd Kohlhepp kommt mit seinem Kinderprogramm „Kokolores“ am Sonntag, 11. Juli, in den Park des Schlösschens im Hofgarten. Um 15 Uhr will er mit einem musikalisch-intergalaktischen Kindertheaterstück zusammen mit Musiker Andrew Zbik die Herzen der Kinder erobern, heißt es in der Ankündigung.

„Manchen muss man wirklich alles

...