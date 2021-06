Testzentrum schließt

Wertheim. Nach mehr als drei Monaten schließt das kommunale Testzentrum in der Main-Tauber-Halle. Letztmals besteht am Mittwoch, 30. Juni, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr die Möglichkeit, hier einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu erhalten. Das hat der Corona-Lenkungsstab der Stadt beschlossen.

AdUnit urban-intext1

Zuletzt war die Nachfrage nach einem Test in der Main-Tauber-Halle stetig zurückgegangen. Das lag vor allem daran, dass wegen der Entspannung der Corona-Lage für immer weniger Angebote ein negatives Testergebnis als „Eintrittskarte“ vorzulegen ist. Deshalb haben auch private Betreiber ihre Angebote zurückgefahren. Die beiden Teststellen am Almosenberg haben ihren Betrieb eingestellt, das Maintestzentrum auf dem Busparkplatz am Mainplatz hat seine Öffnungszeiten gekürzt. Weiterhin gibt es aber ausreichend Möglichkeiten für einen Bürgertest. Eine Übersicht steht auf der Internetseite der Stadt Wertheim.

Neue Corona-Verordnung

Auch wenn sich die Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau bewegen, warnten die Mitglieder des Lenkungsstabes davor, leichtsinnig zu werden. „Laut Gesundheitsamt ist die sogenannte ‚Delta-Variante‘ inzwischen auch in Wertheim angekommen“, informierte Bürgermeister Wolfgang Stein. „Deshalb: Tragt weiter die Maske, haltet Abstand“, appellierte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr.

Wie Mohr berichtete, beschäftigt sich die Mehrzahl der Anfragen an das Ordnungsamt in der Zwischenzeit mit den Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten und Familienfeiern. Die Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung angekündigt, die am Wochenende verkündet und am Montag, 28. Juni, in Kraft treten soll.

AdUnit urban-intext2