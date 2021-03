Wertheim. Das kommunale Testzentrum in der Main-Tauber-Halle wird gut frequentiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben an den ersten drei Tagen bereits über 250 Menschen die Gelegenheit für einen kostenlosen Corona-Schnelltest genutzt. Das Testangebot wird nun über Ostern erweitert. Dazu haben sich die Stadt Wertheim und die mitwirkenden Helferteams entschieden, um familiäre Begegnungen über die Feiertage im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen sicherer zu machen.

Das Testzentrum hat über Ostern geöffnet am Karfreitag, 2. April, von 9 bis 12 Uhr, am Karsamstag, 3. April, von 9 bis 12 Uhr und am Ostermontag, 5. April, von 16 bis 19 Uhr.

Dritte Teststraße eingerichtet

In der Main-Tauber-Halle sind inzwischen drei Teststraßen eingerichtet. Dank der hohen Motivation der ehrenamtlichen Helfer von DRK, DLRG und Feuerwehr ist es möglich, diese Kapazität für kostenlose Bürgertests auch an den Osterfeiertagen zu nutzen.

Seit einer Woche ist das kommunale Testzentrum in Betrieb. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist der Personalausweis. Über das negative Testergebnis wird eine Bescheinigung ausgestellt. Weiterhin gilt: Schnelltests sind kein Ersatz für die Einhaltung der AHA-Regeln, denn sie bieten nur eine Momentaufnahme. Antigen-Schnelltests erkennen nicht alle infizierten Personen. Auch deshalb müssen die Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln selbst bei einem negativen Testergebnis unbedingt eingehalten werden. Im Fall eines positiven Testergebnisses ist die Person verpflichtet, sich unmittelbar abzusondern. Das Testergebnis im Schnelltest muss dann durch einen zuverlässigeren PCR-Test bestätigt oder widerlegt werden. stv

