Testzentrum öffnet auch über Ostern

Wertheim. Das kommunale Testzentrum in der Main-Tauber-Halle wird gut frequentiert. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben an den ersten drei Tagen bereits über 250 Menschen die Gelegenheit für einen kostenlosen Corona-Schnelltest genutzt. Das Testangebot wird nun über Ostern erweitert. Bürger können sich zu den folgenden Zeiten auf das Coronavirus testen lassen: Karfreitag, 2. April, von 9 bis 12 Uhr, Karsamstag, 3. April, von 9 bis 12 Uhr und Ostermontag, 5. April, von 16 bis 19 Uhr. In der Main-Tauber-Halle sind inzwischen drei Teststraßen eingerichtet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist der Personalausweis. Über das negative Testergebnis wird eine Bescheinigung ausgestellt.

