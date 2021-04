Teststelle eröffnet

Wertheim. Das Netz der Corona-Teststellen in Wertheim wächst kontinuierlich. Seit Donnerstag bietet auch der DM-Drogeriemarkt in der Breslauer Straße in Bestenheid die Möglichkeit, sich dort nach Voranmeldung auf das Corona-Virus kostenlos testen zu lassen, das teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit urban-intext1

Termine können über die Internetseite des Marktes von Montag bis Samstag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr vereinbart werden. Weitere Teststationen privater Anbieter sind im Aufbau. Informationen zu allen Testmöglichkeiten bündelt die Stadt Wertheim auf ihrer Corona-Internetseite.

Bund verschärft Infektionsschutz

Die Bundesregierung hat eine Änderung der Infektionsschutzverordnung auf den Weg gebracht, berichtete Bürgermeister Wolfgang Stein. Sie beinhaltet Verschärfungen für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Noch ist unklar, mit welchen Regelungen sie wann in Kraft tritt. Das Gros der vorgesehenen Beschränkungen sei bereits in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg enthalten. So zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre oder auch die Schließung der Gastronomie. Neu hinzukommen könnte etwa, dass auch Baumärkte schließen müssten und Friseurbesuche nur mit einem negativen Testergebnis möglich seien.

Verstoß gegen Quarantäne

Dass manche Corona-Verhaltensregeln in rücksichtsloser Weise missachtet werden, besorgt die Mitglieder des Lenkungsstabes. Von einem aktuellen Fall berichtete Volker Klein, Leiter des Bürger-Service-Zentrums (BSZ): Ein Bürger war zu einem Termin ins BSZ gekommen und hatte sich in einem längeren Gespräch beraten lassen. Wie sich herausstellte, war er mit dem Corona-Virus infiziert und quarantänepflichtig.

AdUnit urban-intext2

Die Folge war, dass Klein nun Mitarbeiter, die den Kunden beraten hatte, in Quarantäne schicken musste. Vorsichtshalber habe er zudem alle Kollegen, die an diesem Tag Dienst hatten, nach Hause geschickt und einen Schichtwechsel organisiert. Das Bürger-Service-Zentrum sei vorübergehend geschlossen, durchgelüftet und komplett desinfiziert worden.

Der Kunde, der noch dazu im medizinischen Bereich tätig sein soll, erhalte wegen des Verstoßes gegen die Quarantänebestimmungen einen Bußgeldbescheid in Höhe von 300 Euro, informierte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr. stv

AdUnit urban-intext3