Termin muss reserviert werden

Werbach. Der DRK-Blutspendedienst veranstaltet eine Blutspendeaktion am Freitag, 11. März, von 14 bis 19.30 Uhr in der Tauberhalle (Untergeschoss), Friedhofstraße 18 in Werbach. Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden.

Alle verfügbaren Termine online unter: terminreservierung.blutspende.de. Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel. Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.

