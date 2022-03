Tempo-30-Zonen: Wertheim soll Initiative beitreten

Wertheim.

Wenn es nach der SPD-Fraktion im Gemeinderat Wertheim geht, wird die Stadt bald Teil der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Die Sozialdemokraten haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Initiative fordert vom Bund, rechtliche Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 anordnen können, wo sie es für notwendig halten.

Bisher passten die Regelungen der Straßenverkehrsordnung nicht zu den Bedürfnissen vor Ort, argumentiert die SPD in ihrem Antrag. „Wir haben in unserer Stadt bei der Planung einer Tempo-30-Zone am Berliner Ring auf dem Wartberg sehr frustrierende Erfahrungen gemacht“, heißt es.

Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung hatte nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass eine Beschränkung auf Tempo 30 dort unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist.

Axel Wältz (CDU) sagte bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag die Unterstützung seiner Fraktion für den Antrag zu. OB Markus Herrera Torrez erklärte, die Verwaltung werde die Angelegenheit prüfen und anschließend in den Gremien behandeln lassen.