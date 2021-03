Wertheim. Das Unternehmen „Taxi Stemmer“ kauft im Gewerbegebiet Reinhardshof ein rund 2600 Quadratmeter großes Grundstück, um dort seine Geschäftsaktivitäten zu konzentrieren. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen billigte den Verkauf für 75 000 Euro (Quadratmeterpreis: 29 Euro).

Der Betrieb ist derzeit mit seinem Taxi-Stand in der Friedrichstraße ansässig – das Büro befindet sich in einem nahen Gebäude. Eine Werkstatt für die Reparatur und Instandhaltung der 23 Fahrzeuge gibt es in Steinbach.

Chef Florian Stemmer möchte wegen der „beengten Verhältnisse und der Eigentümersituation in der Innenstadt“ auf den Reinhardshof umziehen, wie es aus der Verwaltung heißt. Der geplante Neubau soll die künftige Weiterentwicklung ermöglichen.

Es entstehen ein Werkstatt, Büro- und Verwaltungsflächen sowie geeignete Parkplätze für den Fuhrpark. Vorgesehen ist auch eine Inhaberwohnung. Der bisherige Taxi-Stand in der Friedrichstraße bleibt erhalten.

Die Verwaltung befürwortet die Veräußerung „ausdrücklich“, um dem Unternehmen eine „verlässliche Zukunftsperspektive am Wirtschaftsstandort Wertheim“ einräumen zu können. wei