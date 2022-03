Talente überzeugen mit hochklassigen Darbietungen

Wertheim. Die Musikschule Wertheim gab am Freitag in der Stiftskirche ein viel beachtetes Frühlingskonzert, das großen Beifall fand. In den Abend eingebettet war die Ehrung der Preisträger des Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ (siehe gesonderten Bericht).

An die 120 Zuhörer und -innen waren in die Stiftskirche gekommen, um mit diesem Frühlingskonzert wieder ein Stück Kultur genießen zu können. Bei der Begrüßung sagte Stefan Blido, Co-Leiter der Musikschule Wertheim, dass der Förderverein der Musikschule sich stark engagiere, auch bei „Jugend musiziert“, und organisiere dabei viel. Dank gelte ebenso der Stadt Wertheim, die ein entsprechendes Budget zur Verfügung stelle.

Ohne diese Unterstützungen, so Blido, sei es nicht möglich, mit solchen Erfolgen nach Hause zu kommen. Er ergänzte, es sei immer wieder schön, in der Stiftskirche musizieren zu können. Danach kamen Bürgermeister Stein, mit Martina König die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, natürlich die vielen Preisträger und auch deren Lehr zur besonderen Ehrung auf die Bühne.

Nach der Ehrung sagte Fedra Blido, Co-Leiterin der Musikschule Wertheim, welche die künstlerische Leitung des Abends innehatte, die Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb hätten unter besonde-ren Bedingungen stattfinden müssen. Bei dem Frühlingskonzert solle nun auch davon profitiert werden, dass die Musikschülerinnen und Musikschüler vor Publikum spielen könnten. Zuerst träten die Preisträger auf, dann jene, die einfach einen Gruß in den Frühling schicken.

Die musikalisch dargereichten Beiträge entpuppten sich allesamt als lebendiger Beweis für die hohe Qualität der Musikschule. Die jungen Akteure präsentierten eindrucksvoll, was neben dem vorhandenen Talent die Parameter Begeisterung und Kreativität, Engagement und Ausdauer zu beeindruckenden Leistungen führen können. Sie spielten prächtig, zudem abwechslungsreich und schön, liefen mit Schwung und Eleganz gar zu Hochform auf und verhalfen der geneigten Zuhörerschaft zu einem wunderbaren Musikerlebnis.

Im Laufe des Abends waren vor den Ehrungen als Duo Greta Schilling (Klavier) und Julian Lasarenko (Horn) mit „Can Can – Orpheus in der Unterwelt“ zu hören. Nach den Ehrungen trat Oskar Dosch (Akkordeon) mit „Lässig“ und „Finito Polca“ auf. Ihm folgte Magdalena Merklein (Violine) mit „Violinkonzert in G- Dur, 1. Satz“ und „Perpetuo mobile“, jeweils begleitet von Ryuzo Seko (Klavier). Anschließend zeigten Carina Guskow (Klavier) und Maximilian Lasarenko (Horn) ihr Können gemeinsam bei „La Voyage d‘Hadrien“, „Solitudine“ und „Hot Chilli“, danach Samuel Thies (Trompete) mit „Allegro per due“. Begleitet wurde er von seinem Lehrer Michael Geiger.

Das Frühlingskonzert setzte fort mit Theresa Genise (Violine) und den Stücken „Violinkonzert Op. 48, 1. Satz“, „Melodie“ und „L‘Abeille“, begleitet von Ryuzo Seko (Klavier). Nachfolgend stellte Christoph Klomp (Vibraphon) „Kleine Suite für Christoph“ vor, nach ihm Paula Klomp (Klavier) „Gangsta‘s Para-dise“. Zum Abschluss eines in vieler Hinsicht harmonischen Abends gab eine Pop-Rock-Band mit Laura Trippel (Gesang), Leopold Braun (Klavier), Niklas Breunig (Schlagzeug) und Alexander Berger (Bass, Leitung) die Stücke „As the World caves in“ und „Rooftop“ zum Besten.

Das Programm erwies sich als sehr abwechslungsreich und qualitativ hochwertig präsentiert. Die jungen Musikerinnen und Musiker stellten sich der Herausforderung des Spiels vor größerem Publikum mit beträchtlichem Erfolg. Viel Publikum hatte auch einen zusätzlichen Effekt, denn reichlich Beifall von mehr als 100 Handpaaren klingt in der großen Kirche doch sehr beeindruckend. Auch die künstlerische Leiterin zeigte sich sehr zufrieden. Sie benannte die Beiträge als „auf einem sehr hohen, übe-durchschnittlichen Niveau“.

Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Regeln statt. hpw