Tafelladen hebt Aufnahmestopp auf

Wertheim. Wie das Diakonische Werk mitteilt, nimmt die Wertheimer Tafel wieder neue Kunden auf. Ab sofort können Frauen, Männer und Familien, die sich zuvor einer Berechtigungsprüfung unterzogen haben, wieder dreimal wöchentlich stark vergünstigte Lebensmittel im Tafelladen des Diakonischen Werkseinkaufen, heißt es. Dennoch suche die Tafel händeringend Ehrenamtliche, die bereit sind, mitzuhelfen: bei der Warenabholung und -sortierung oder im Verkauf.

Nach vier Wochen Aufnahmestopp hätten die ehrenamtlichen Mitarbeitenden grünes Licht für die Aufnahme neuer Kunden geben. Die Lage habe sich insofern entspannt, dass zum einen die Anzahl der regelmäßig Einkäufer momentan leicht rückläufig sei und sich zum anderen der akute Andrang entspannt habe. Die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung und der Vereine habe sich zudem positiv auf den Wareneingang und Bestand ausgewirkt.

Das Team der Tafel sei dankbar für die große Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und hoffe, dass auch weiterhin viele Wertheimer mit Lebensmittelspenden die Tafelarbeit unterstützen. Diese können an allen Öffnungstagen (montags, mittwochs, freitags) von 8 bis 12 Uhr vor Ort in der Dr. Hübsch-Straße 5-7 abgegeben werden.

Über Geldspenden freut sich der Förderverein der Wertheimer Tafel. Die Spendenkontonummer hierfür lautet IBAN DE946735256500010536 69. Der Verein unterstützt die Tafelarbeit auf verschiedenen Wegen. Um die Wiederaufnahme auch weiterhin zu gewährleisten, braucht die Tafelarbeit akut Mitarbeiter im Tafelteam, zum Beispiel als Fahrer oder Beifahrer.

Neben der Zeit sind körperliche Fitness und ein Führerschein hierfür von Vorteil. Auch bei der Arbeit im Laden selbst sind helfende Hände dringend gesucht.

Interessierte wenden sich hierzu an den Leiter der Tafel: Dieter Adelmann, Telefon: 09342 914247, E-Mail: wertheimer-tafel@diakonie-tbb.de.

