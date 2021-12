Symbol der Liebe zu Frau?

Wertheim. Der aktuelle VHS-Film „Eiffel In Love“,der am Mittwoch, 22. Dezember, um 20.30 Uhr im Roxy gezeigt wird, versucht die Frage zu beantworten: „Wurde der Eiffelturm, dieses 1889 eröffnete Symbol der Moderne, das bis 1930 das höchste Bauwerk der Welt war, aus Liebe zu einer Frau errichtet?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als junger Brückenbauingenieur wollte Eiffel um 1860 herum in Bordeaux Adrienne Bourgès heiraten, doch ihre Eltern machten den Plan zunichte. Diese biografische Episode ist verbürgt. 1886 wird dem Konstrukteur des Trägersystems für die New Yorker Freiheitsstatue von seinen Ingenieuren vorgeschlagen, in Paris ein metallisches Turmdenkmal zu errichten. Damit könne man sich für die in drei Jahren bevorstehende Weltausstellung bewerben.

Eiffel lehnt zunächst kategorisch ab, er interessiert sich mehr für praktische Werke wie die Pariser Metro, aber plötzlich ändert er seine Meinung. Gäbe es einen plausibleren Grund für diese Kehrtwende, als ein Wiedersehen mit seiner großen Liebe Adrienne? Der Regisseur Martin Bourboulon hat ein romantisches Drama inszeniert, das auf spannende Weise zugleich in das Abenteuer des höchst umstrittenen Turmbaus eintaucht. Der zweite, nicht minder interessante Erzählstrang ist dem Bau des Eiffelturms gewidmet. Gustave und seine Leute überzeugen zunächst die Gremien mit den technischen Innovationen. Doch während die Stützpfeiler dann bereits aus dem Fundament ragen, mehren sich die Proteste der Bevölkerung.

In beeindruckenden Aufnahmen wird die Atmosphäre auf der Baustelle heraufbeschworen. Das Gewimmel, die Hektik, die Aufbruchstimmung, welche mit der Industrialisierung einhergeht, finden sich hier geballt. Eine besonders spannende Schlüsselszene ist der Moment, in dem der Querbalken für den ersten Stock montiert wird und sich zeigen muss, ob die Rechnung mit der Justierbarkeit um die entscheidenden Millimeter aufgeht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2