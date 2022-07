SWR-Quiz: Wertheim gegen Altenkirchen

Wertheim. Das SWR-Fernsehen war in Wertheim zu Dreharbeiten zur Sendung „Stadt – Land – Quiz“ unterwegs. Moderator Jens Hübschen (Bild) war auf der Suche nach den „wahren Nordlichtern des Südwestens. Fand er sie in Wertheim oder im rheinland-pfälzischen Altenkirchen? Es ist das Duell im hohen Norden des Südwestens. Doch wer bewahrt beim Quiz einen nordisch kühlen Kopf und weiß die richtigen Antworten: Welche Dampflok tuckert gemütlich über Rügen? Wo wandern die Dünen? Schützen die Isländer wirklich Elfenvölker? Wo in Skandinavien wohnt derWeihnachtsmann? Und wie heißt noch gleich der nordische Donnergott? Wer hat am Ende eine Handbreit Wasser unterm Kiel? „Stadt – Land – Quiz: Wertheim vs. Altennkirchen“ ist am Samstag, 6. August, um 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen. Bild: SWR

