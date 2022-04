SV Niklashausen ist wichtiges Aushängeschild der Gemeinde

Niklashausen. Die Jahreshauptversammlung des SV Niklashausen fand in der Pfeiferhalle statt. Neben dem Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 standen Ehrungen und Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Vorsitzender Bastian Kohl berichtete er von den sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen. Dabei würdigte er die Vorstandsmitglieder für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Besonders hob er die Eltern der Tischtennisschule hervor, die als Betreuer und als Fahrer der Kinder zur Verfügung standen.

Geehrte des SV Niklashausen Während der Hauptversammlung des SV Niklashausen wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt: 10 Jahre: Jeanette Betzel und Benjamin Gerold. 20 Jahre: Sina Fiederling und Nico Wirsching. 30 Jahre: Stefan Wagner. 40 Jahre: Dagmar Freundschig. 50 Jahre: Manfred Greschner und Peter Ries. sv

Kohl erinnerte an den coronabedingten Abbruch der Tischtennis-Spielrunden 2019/2020 und 2020/2021. In der laufenden Saison nehmen je drei Herren- und Jugendteams am Spielbetrieb teil. Die erste Mannschaft spielt in der neu eingeteilten Verbandsoberliga und steht auf dem zweiten Platz. Die zweite Mannschaft schlägt in der Bezirksklasse Buchen/TBB auf und steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Die dritte Mannschaft steht in der Spitzengruppe der Kreisliga. Die U 18-Kreisliga-Mannschaft belegt momentan Platz 1, die U15 Kreisliga-Mannschaft den dritten Platz, die U 18 Verbandsliga-Mannschaft den sechsten Platz. Alle Jugendteams bilden eine Spielgemeinschaft mit Külsheim. Vereinsintern wurde nur die Vereinsmeisterschaft ausgespielt. Vereinsmeister wurde Kris Malcherek vor Miguel Degen, Timur Achmetow und Stephan Rist. Abschließend würdigte der Vorsitzende alle, die in den vergangenen Monaten den SV Niklashausen unterstützt haben. Danach folgte der r Bericht der Spartenleiter.

Ilse Heß betreut die ältere Gymnastikgruppe (60 bis 86 Jahre). Im vergangenen Jahr betrug die Teilnehmerzahl 16, im Durchschnitt waren 13 Turnerinnen anwesend. Im Corona-Jahr 2021 konnte man nur 18 Mal turnen. In den Sommerferien waren die Damen montags mit dem Fahrrad unterwegs. Eine Nordic-Walking-Gruppe ist einmal wöchentlich mit zirka neun Teilnehmerinnen unterwegs.

Agnes Stauder leitet die Gymnastikgruppe Damen (30 bis 70 Jahre). 2020 wurde 22 Mal geturnt. 2021 waren es 21 Turnstunden. Durchschnittlich waren 13 Damen dabei.

Heiko Heß berichtete detailliert über die Finanzen des Vereins, Marco Hahner über die der Tischtennis-Schule, da er die Kasse bereits von Heike Fiederling übernommen hat. Als Kassenprüfer fungierten Hans-Peter Stauder und Karl Betzel. Sie bestätigten für 2020 und 2021 jeweils Heiko Heß für den SV und Heike Fiederling für die TT-Schule eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

Bürgermeister Ottmar Dürr verwies in seinem Grußwort auf die Auswirkungen von Corona und den Krieg in der Ukraine. Er würdigte alle, die für den Verein im Einsatz sind, angefangen vom Vorsitzenden, über den Vorstand, und ganz besonders Kris Malcherek, dessen unermüdlicher Einsatz für die Jugend, bereits Früchte getragen habe. Mit Blick auf die Entscheidung des Gemeinderats, während der Corona-Zeit die Hallenmiete auszusetzen, versicherte der Bürgermeister, dass die Gemeinde Werbach auch in Zukunft ein verlässlicher Partner des SV Niklashausen sein werde. Denn dieser sei ein Aushängeschild weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus.

Bürgermeister Dürr übernahm das Amt des Wahlvorstands. Es wurde wie folgt jeweils einstimmig gewählt: Vorsitzender: Bastian Kohl, stellvertretender Vorsitzender: Kris Malcherek, Kassierer: Heiko Heß, Schriftführer: Aribert Schulze, Spielleiter: Robert Sorger, Spartenleiterin: Agnes Stauder, zweite Spartenleiterin: Ilse Heß, Abteilungsleiter TT-Schule: Volker Goldschmitt, Stellvertreter: Rainer Heß, Kassierer TT-Schule: Marco Hahner (bisher Heike Fiederling), Kassenprüfer: Hans-Peter Stauder und Peter Ries (bisher Karl Betzel), Beisitzer: Rainer Heß, Udo Künzig, Peter Ries und Arno Flegler.

Vorsitzender Bastian Kohl regte abschließend an, eine Weinprobe und zum Jahresende eine Weihnachtsfeier zu veranstalten.