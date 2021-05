Supermarktparkplatz in Wertheim: Auto beschädigt und davongefahren

Wertheim. Auf einem Wertheimer Supermarktparkplatz ist am Samstagnachmittag ein Skoda beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Besitzer den Citigo gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Bismarckstraße in der Nähe der Ein- und Ausfahrt ab.

Als er knapp eine halbe Stunde später wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er Streifschäden an der rechten Fahrzeugseite. Vermutlich war ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren an dem Skoda hängengeblieben. Anstatt die Schäden der Polizei oder dem Besitzer zu melden, fuhr der oder die Unbekannte jedoch einfach davon. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09342/91890 entgegen. pol