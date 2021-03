Dörlesberg. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs beschädigte am vergangenen Freitag in Dörlesberg einen Stromkasten, meldete den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro aber nicht, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Unbekannte war mit seinem Gefährt wohl aufgrund der Witterung von der Straße „Breiter Weg“ abgekommen und gegen den Stromkasten geprallt.

AdUnit urban-intext1

Dieser wurde dadurch aus der Verankerung gerissen und blieb auf dem Boden liegen, während der Unfallverursacher sich einfach aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die am Freitag vor 12.30 Uhr den Unfall beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefon 09342/91890 entgegengenommen. pol