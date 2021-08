Stromausfall im Wertheimer Osten

Wertheim. In großen Teilen Wertheims ist heute Abend der Strom ausgefallen. Nach Informationen der Fränkischen Nachrichten hatten Haushalte seit etwa 19:15 Uhr vor allem im Wertheimer Osten und Süden, also in den Ortschaften Urphar, Dietenhan, Kembach, Lindelbach, Bettingen, Dertingen, Höhefeld, Reicholzheim, Waldenhausen und Bronnbach keinen Strom. Auf der Internetseite des Betreibers Netze BW hieß es zwischenzeitlich, man arbeite an der Behebung der Störung. Gegen 20.30 Uhr erreichte uns die Meldung einer Kembacherin, dass der Strom wieder fließt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1