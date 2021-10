Strengere Regeln für Ungeimpfte

Wertheim. Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt wieder an Fahrt auf, auch die Zahl der Infizierten auf den Intensivstationen im Land steigt. Sobald 250 Betten landesweit mit Covid-19-Patienten belegt sind, tritt in Baden-Württemberg die Warnstufe in Kraft. Dann gelten für Ungeimpfte strengere Regeln.

Nach Einschätzung des Lenkungsstabs der Stadtverwaltung muss in Kürze mit Erreichen der Warnstufe gerechnet werden.

Umso dringender formulierte der Lenkungsstab nochmals den Appell zur Corona-Schutzimpfung. Seit das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim geschlossen ist, führen die niedergelassenen Ärzte die Impfung fort. Wertheimer Bürger haben auch die Möglichkeit, sich im Impfzentrum Main-Spessart impfen zu lassen. Es ist Anfang Oktober von Lohr nach Marktheidenfeld umgezogen.

Weitere Impftermine

Zusätzlich bemüht sich die Stadt Wertheim um weitere niederschwellige Impfangebote durch den Einsatz mobiler Impfteams. Die Koordinierung für mögliche Termine im November läuft. DRK und Freiwillige Feuerwehr haben bereits ihre Unterstützung zusagt, wie Bürgermeister Wolfgang Stein berichtete.

Der Druck auf Ungeimpfte steigt, sobald die Warnstufe in Baden-Württemberg in Kraft tritt. „Sie müssen sich auf Einschränkungen markanter Art einstellen“, formulierte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr.

PCR- statt Schnelltest

In geschlossenen Räumen gilt dann die 3G-Regel mit PCR-Testpflicht: Wer nicht immunisiert ist, muss bei zahlreichen Freizeitaktivitäten, etwa im Restaurant, Kino und Konzert, einen PCR-Test vorweisen. Ein Schnelltest reicht nicht mehr aus. Veranstalter und Anbieter können aber auch das 2G-Optionsmodell nutzen und nur Geimpfte und Genesene einlassen.

In der Warnstufe gelten zudem für Ungeimpfte wieder Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen sind dann Geimpfte und Genesene sowie Personen unter 18 Jahren.