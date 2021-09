Straub-Outletshop bald in Wertheim?

Bestenheid. Die Firma Straub hat sich zu einem der führenden Hersteller hochwertiger Pflegeprodukte entwickelt. Das familiengeführte Kosmetikunternehmen, das inzwischen von den Brüdern Jelto und Markus Hendriok geleitet wird, produziert ausschließlich am Standort Wertheim. Bei Straub sind heute rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Herstellung von verschiedensten Kosmetikprodukten beschäftigt, die in über 70 Länder weltweit exportiert werden. Die preiswertesten Straub-Produkte finden Kunden als Handelsmarken in deutschen Discountern. Aber auch in Drogeriemärkten ist Straub mit Marken wie Bettina Barty und John Player Special vertreten. Die gehobene Produktpalette mit Artikeln der Marken Marbert und George, Gina & Lucy wird in Parfümerien, Kauf- und Warenhäusern angeboten. Darüber hinaus ist Straub mit Straub Pharma in den Apotheken vertreten. Im Frühjahr 2020 hat die Firma in der Corona-Pandemie sogar alte Produktlinien wiederbelebt und Desinfektionsmittel in großen Mengen hergestellt.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim haben es in Bestenheid besucht und sich über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Die Geschäftsführer informierten auch über die aktuelle Erweiterungsplanung. Im Juni erhielt das Unternehmen die Baugenehmigung für den Neubau eines Fertigwarenlagers. Baubeginn soll noch dieses Jahr sein. Nach Fertigstellung wird das angemietete Warenlager in Stockstadt aufgelöst. Sämtliche Unternehmensaktivitäten sind dann am Standort Wertheim gebündelt. Herrera Torrez regte an, dass die Firma Straub ihre Produkte auch in einem Ladengeschäft in der Innenstadt anbietet. Es wurde vereinbart, diese Überlegung im Kontakt mit der Wirtschaftsförderung zu vertiefen. stv