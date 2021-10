„Straub Beauty“ auf Messe in Dubai

Wertheim/Dubai. Die „Straub Beauty Group“ beteiligte sich jüngst an der Messe „Beautyworld Middle East“ in Dubai. Die Messe, die in diesem Jahr zum 25 . Mal stattfand, ist mit etwa 1700 internationalen Ausstellern und Besuchern aus 120 verschiedenen Ländern die größte Fachmesse für Schönheit, Parfums, Wellness und Haare im arabischen Raum und unter sehr strengen Schutz- und Hygieneregeln statt, wie das Unternehmen mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Straub Beauty Group habe die interessierten Besucher aus den verschiedensten Ländern sowohl mit beliebten Klassikern wie Bettina Barty, John Player Special und herbaflor Naturkosmetik als auch mit Marbert als traditionsreiche Pflegemarke überzeugt, heißt es.

Bettina Barty sei seit vielen Jahren nach wie vor im In- und Ausland die umsatzstärkste Marke der Gruppe, auch weil die pflegenden Kosmetikprodukte auf die Wünsche und Gewohnheiten der jeweiligen Länder exklusiv angepasst werden können.

Auch die Kosmetikmarke Marbert habe großen Anklang gefunden. Die Marke habe im arabischen Raum einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Produktvielfalt „Made in Germany“ sowie habe die zahlreichen Besucher überzeugt. Waren mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ erfreuten sich nach wie vor weltweit höchster Beliebtheit, so das Unternehmen. Das Exportgeschäft habe für die gesamte Firmengruppe eine wichtige Bedeutung und solle in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Präsenz auf der Messe diene vor allem der Akquise neuer, vielversprechender Kunden aus den unterschiedlichsten Ländern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Kundenbesuche der Länder der Golfregion wie Dubai, Qatar, Saudi Arabien, Irak, Iran und Kuwait aber auch aus Marokko, Tunesien und Ägypten seien sehr erfolgversprechend gewesen. pm