Straßenverkehr bei Külsheim fahrlässig gefährdet

Wertheim/Külsheim. Nicht nur verkehrswidrig, sondern auch rücksichtslos überholte auf der L 504 bei Külsheim ein Autofahrer einen anderen Pkw. Damit erfüllte der 19-Jährige den Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung. Die Gefahr verursachte er allerdings fahrlässig, so die Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht Wertheim sah das ebenso und verurteilte den Auszubildenden aus dem Landkreis zu einer Strafe von 40 mal 20 Euro. Es entzog die Fahrerlaubnis endgültig und verhängte für die Wiedererteilung eine Sperrfrist von noch fünf Monaten.

Der Angeklagte kam am 16. Januar um 15.15 Uhr von Tauberbischofsheim und befand sich in einer Kolonne. Nach dem letzten Abzweig Eiersheim schloss er sich einem vorausfahrenden überholenden Auto an und sah, als dieses nach dem Vorgang einscherte, ein entgegenkommendes dunkelgrünes Auto.

Wie es hieß, habe der Fahrer, der von dem Beschuldigten damals überholt wurde, sein Fahrzeug von 80 auf 30 Stundenkilometer abgebremst. Zudem sei er nach rechts auf den Grünstreifen ausgewichen. Vermutlich bremste auch der unbekannte entgegenkommende Fahrer. So konnte der Angeklagte den Überholvorgang glimpflich abschließen.

Der Fahrer, der überholt wurde und mit zwei Kindern im Wagen saß, machte mehrfach mit Lichthupe auf die Gefahr aufmerksam. Doch der Beschuldigte fuhr „rasant“ mit 100 bis 120 Stundenkilometern weiter. Deshalb verständigte er über sein sprachgesteuertes Telefon die Polizei, gab aber in Hundheim wegen des Risikos die Verfolgung auf.

Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei den Angeklagten und erschien zehn Minuten nach ihm in seiner Wohnung. Der Überholte verzichtete auf die Anzeige, „weil das jedem Mal passieren kann“. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelte von Amts wegen. Im März folgten die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes. In der Verhandlung war dieser geständig. Er meinte aber, dass der Abstand zum Entgegenkommenden 300 Meter betragen habe (laut dem Überholten 150 Meter). Nach dem Überholen habe er im Rückspiegel nichts Auffälliges bemerkt.

Der Staatsanwalt betonte, der Angeklagte habe überholt, obwohl er die benötigte Strecke nicht einsehen konnte. Der Verteidiger bat, statt dem Entzug der Fahrerlaubnis nur ein Fahrverbot zu verhängen. Die Jugendrichterin wendete Erwachsenenstrafrecht an. Sie betonte, der Entgegenkommende sei sichtbar gewesen, Lichtpflicht bestand keine. Dass solch eine Fahrweise häufig ist, sei keine Rechtfertigung. Hätte der Beschuldigte angehalten und sich entschuldigt, hätte der Überholte nicht die Polizei angerufen.