Straßensanierung geht weiter

Wartberg/Bestenheid. Die Sanierung des dritten Abschnitts der Gemeindeverbindungsstraße Wartberg-Bestenheid steht bevor. Die Arbeiten sollen nach den Osterfeiertagen beginnen und werden voraussichtlich vier Wochen dauern. Die Straße wird in diesem Zeitraum voll gesperrt.

Der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt hat in seiner jüngsten Sitzung dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, den Auftrag zum Preis von rund 274 000 Euro an die Firma Trend-Bau in Röttingen zu vergeben.

Die Ausführung schließt auf einer Länge von 800 Metern unmittelbar an den zweiten Sanierungsabschnitt an und endet an der Einmündung des Bestenheider Höhenwegs. Auch in diesem Bereich weist die Straße starke Setzungen, Spurrinnen, Risse und Aufbrüche auf, erläuterte Referatsleiter Achim Hörner.

Deshalb müssen zunächst die Asphaltdecke, die Asphalttragschicht sowie Teile der Schottertragschicht ausgebaut werden. Daran schließt sich die Bodenverbesserung an, bei der ein sogenannter Mischbinder aus Zement und Kalk in die Schotterschicht eingefräst wird. Danach werden Asphalttrag-, eine Binder- und die Asphaltfeinschicht neu aufgetragen. Auch einzelne Bordsteine werden im Zuge der Arbeiten erneuert.

Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße hat 2019 begonnen und wurde im Jahr darauf mit dem zweiten Abschnitt fortgesetzt. Die Ausführung in mehreren Abschnitten wurde gewählt, da jeweils eine Vollsperrung notwendig ist, die Sperrzeit aufgrund der besonderen Bedeutung der Straße für den Verkehr aber so kurz wie möglich gehalten werden soll. 2021 hat man eine Pause eingelegt, da in diesem Jahr die Neue Vockenroter Steige saniert wurde und damit beide Zufahrten zum Wartberg und Reinhardshof nicht zur Verfügung gestanden hätten. stv