Stolz auf hervorragende Leistungen

Preisregen für Musikschüler: Alle 18 Teilnehmer der Wertheimer Einrichtung gewannen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Landkreise Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall erste Preise.

Wertheim. Mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern trat die Musikschule am Wochenende beim 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an. Sie absolvierten ihre Auftritte meisterhaft: Alle erspielten in Schwäbisch Hall erste Preise, fünf davon mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Besonders stark waren die Wertheimer Teilnehmer in den Kategorien „Duo Klavier und Blechblasinstrument“ sowie „Violine solo“. In der Wertung „Duo Klavier und Blechblasinstrument“ waren aus der ganzen Region zwölf Duos angetreten, fünf davon aus Wertheim (Klassen Fedra und Stefan Blido sowie Michael Geiger). Alle fünf Wertheimer Duos bekamen einen ersten Preis zugesprochen, einmal mit Höchstpunktzahl und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der Wertung „Violine solo“ waren aus der Region 21 Schülerinnen und Schüler dabei, davon vier aus Wertheim (Klasse Sinn Yang). Letztere bekamen alle den ersten Preis (darunter zweimal die Höchstpunktzahl 25 und zwei Weiterleitungen zum Landeswettbewerb).

Am ersten Wettbewerbstag gingen die Pianisten und Blechbläser an den Start. In der jüngsten Altersgruppe 1a trat nur das Duo aus Wertheim an: Maren Endrich, Klavier (Klasse: Stefan Blido), und Talisa Diehm, Trompete (Michael Geiger). Die Jury vergab einen ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25. Für beide Mädchen war es die erste Teilnahme bei „Jugend musiziert“.

In der Altersgruppe 1b erzielten Sophie Reiner, Klavier (Klasse: Stefan Blido), und Johann Rechenberg, Horn (Michael Geiger), mit 23 Punkten ebenfalls einen ersten Preis. Sophie war erstmals beim Wettbewerb dabei. Ebenfalls in der Altersgruppe 1b spielten Greta Schilling, Klavier (Fedra Blido), und Julian Lasarenko, Horn (Michael Geiger). Die beiden bekamen mit 24 Punkten einen ersten Preis und die beste Bewertung in dieser Altersgruppe.

In der gleichen Kategorie traten in der Altersgruppe 2 Carina Guskow, Klavier (Klasse: Fedra Blido) und Maximilian Lasarenko, Horn (Michael Geiger) auf. Mit 24 Punkten sicherten sie sich ebenfalls einen ersten Preis mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der Altersgruppe 4 traten aus der gesamten Region nur zwei Duos an, eines davon aus Wertheim. Paula Klomp, Klavier (Klasse: Fedra Blido), und Christian Hartke, Trompete (Michael Geiger), erspielten sich mit 22 Punkten einen ersten Preis. Das ist besonders für die junge Pianistin ein schöner Erfolg, da sie einen sehr anspruchsvollen Klavierpart meistern musste und in einer höheren Altersgruppe angetreten ist.

In der Wertung „Pop-Gesang“ ging es weiter mit Emma Kraft in der Altersgruppe 3 und Laura Trippel in der Altersgruppe 4. Beide kommen aus der Klasse von Sonja Freitag, die am Klavier begleitet hat. Mit 21 und 22 Punkten sicherten sich Emma und Laura jeweils erste Preise. Für die beiden Mädchen war es die erste Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Am zweiten Wettbewerbstag waren die Streicher aus der Violinklasse von Sinn Yang an der Reihe, am Klavier wurden sie von Yadviga Grom begleitet. In der Altersgruppe 1b bekamen Angelika Hauck und Denis Obert mit 23 Punkten einen ersten Preis zugesprochen. Für Angelika war zum ersten Mal beim Wettbewerb angetreten. In der Altersgruppe 2 erspielte sich Magdalena Merklein die Höchstpunktzahl von 25 und damit einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. In der Altersgruppe 3 wurde Theresa Genise ebenfalls Gruppenbeste mit der Höchstpunktzahl von 25 und einem ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Seit langem hatte die Musikschule wieder Teilnehmer in der Kategorie Akkordeon zum Wettbewerb entsandt, diesmal aus der Klasse von Theresa Bauer. Die Geschwister Emmi und Oskar Dosch waren zum ersten Mal bei „Jugend musiziert“ dabei. Emmi erspielte sich in der Altersgruppe 1b mit 21 Punkten einen ersten Preis. Oskar bekam in der Altersgruppe 2 mit 23 Punkten ebenfalls einen ersten Preis, dazu die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Das Gitarrentrio der Musikschule Wertheim konnte wegen Erkrankung eines seiner Mitglieder nicht antreten.

„Die Musikschule und die Elternschaft sind froh“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter, dass der Regionalausschuss, dem auch die Wertheimer Schulleiterin Fedra Blido angehört, den Wettbewerbes in Präsenzform ermöglicht hat. Alle Schülerinnen und Schüler aus der Main-Tauber-Stadt wurden vor Ort von ihren Lehrkräften betreut. Auch die Wertheimer Schulleitung war an beiden Tagen im Einsatz, die Eltern waren als Publikum zugelassen. Schulleiterin Fedra Blido unterstützte am Sonntag als Moderatorin die Arbeit der Jury.

Für die Musikschule geht der Regionalwettbewerb am 30. Januar in Neckarsulm mit der Teilnahme von zwei Schülern aus der Schlagzeug-Klasse weiter. Eine Schülerin aus der Cello-Klasse mit Wohnsitz in Bayern kann erst im April antreten und dann gleich beim Landeswettbewerb. Denn Bayern hat den Regionalwettbewerb abgesagt und schickt die höheren Altersgruppen direkt zum Landeswettbewerb, der vom 8. bis 13. April in Ingolstadt ausgetragen wird. Auch für die fünf Wertheimer Schülerinnen und Schüler, die am Landeswettbewerb teilnehmen, geht die Vorbereitung weiter. Sie treten vom 30. März bis 3. April in Pforzheim an.

Die Musikschulleiter Fedra und Stefan Blido äußerten sich zufrieden mit den Ergebnissen des Regionalwettbewerbs: „Wir sind sehr stolz auf unsere Preisträger und ihre Lehrer, die dies ermöglicht haben. Alle diese außergewöhnlichen Leistungen wären nicht möglich ohne die besondere Förderung des Wettbewerbes durch die Stadt Wertheim und den Förderverein der Städtischen Musikschule Wertheim.“