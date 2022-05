Stolperstein in Halle erinnert an Ilse Levi

80 Jahre nach der Deportation: Stolperstein in Halle an der Saale zum Gedenken an Ilse Levi aus Freudenberg am Main gesetzt.

Freudenberg/Halle an der Saale. Ilse Levi wurde am 26. November 1925 als erstes Kind der Eheleute Emilie, geborene Rothschild, und Benno Levi in Freudenberg am Main geboren. Nach ihr kamen die beiden Geschwister Sidda (1927) und Emil (1930) zur Welt. Die Familie wohnte gemeinsam mit den Großeltern Klara und Leopold Rothschild in der Haaggasse 6. Leopold starb 1938 und wurde auf dem Jüdischen Friedhof Reistenhausen beerdigt.

2 Bilder Die gebütrtige Freudenbergerin Ilse Levi (1925-1942) . © R. Schuhmann, Fechenbach

Die Kinder besuchten zunächst die Volksschule in Freudenberg. Im Frühjahr 1939 jedoch mussten sie die Schule verlassen. Die Eltern erreichten ihre Aufnahme in die Israelitische Erziehungsanstalt in Esslingen am Neckar. Bereits im August 1939 wurde diese Anstalt zur Einrichtung eines Lazaretts beschlagnahmt. Durch die Bemühungen des Esslinger Heimleiters gelangten die drei Kinder im September nach Halle an der Saale. Ilse und Sidda wurden bei Margarethe Friedmann in der Marienstraße aufgenommen, Emil kam in Obhut einer anderen Familie.

Die beiden Jüngsten besuchten in Halle die jüdische Schule, ehe auch diese 1940 aufgelöst wurde. In den Sommerferien 1940 besuchten die Geschwister ihre Eltern in Freudenberg. Während Sidda und Emil danach nach Karlsruhe zu Verwandten kamen, kehrte Ilse als einzige nach Halle zurück, wo sie weiter bei Margarethe Friedmann in der Marienstraße 24 aufgenommen war.

Bereits wenige Wochen später, im Oktober 1940, wurden fast alle Juden und Jüdinnen aus Baden in das unbesetzte Frankreich deportiert und im Lager Gurs am Fuß der Pyrenäen interniert. Unter ihnen waren die Eltern Levi und die beiden Kinder Sidda und Emil sowie die Großmutter Klara Rothschild. Klara Rothschild starb in Frankreich, die Eltern Emilie und Benno wurden im August 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sidda und Emil überlebten und emigrierten nach dem Krieg in die USA.

Im April 1941, ein halbes Jahr nach der Deportation, war in Freudenberg der gesamte zurückgelassene Hausrat der Familie öffentlich versteigert worden. Anna Kern, eine Nachbarin, kaufte ein ganzes Tee-Service. 80 Jahre später, im November 2021, übergaben ihre Töchter Irene und Waltraud die noch erhaltenen drei Teile des Services dem Grafschaftsmuseum Wertheim. Seither sind sie in einer Vitrine der Abteilung für jüdische Kultur ausgestellt. (vgl. Fränkische Nachrichten vom 6.11.2021).

Ilse hatte die achte Klasse bereits abgeschlossen. Daher begann sie in Halle eine Ausbildung im „Alten- und Siechenheim“ der jüdischen Gemeinde. Eine sichere Perspektive konnte dies jedoch nicht mehr sein. Margarethe Friedmann mühte sich um Auswanderung und wollte Ilse mitnehmen. Es gab bereits die Zusage einer Stelle in einem Haushalt in Midhurst im Süden Englands.

Noch im Oktober 1941 sandte Margarethe Friedmann einen Hilferuf an ihren Bruder in den USA um ein Visum nach Kuba. Aber alle Bemühungen waren vergebens. Die „Endlösung der Judenfrage“ war seit Mitte 1941 beschlossen. Auf der „Wannsee-Konferenz“ im Januar 1942 wurde nur noch beraten, wie die Ermordung der europäischen Juden durchgeführt werden sollte. Unmittelbare Folge waren die seit dem Frühjahr 1942 verstärkt einsetzenden Deportationen. Im Mai 1942 erhielten auch Margarethe Friedmann und die 16-jährige Ilse Levi den Bescheid über die bevorstehende „Abwanderung nach dem Osten“.

Vor 80 Jahren, am 1. Juni 1942, bestiegen sie in Halle den aus Kassel kommenden Koppelzug, der hier etwa 500 Juden aus den Bezirken Halle-Merseburg und Chemnitz aufnahm. Der Zug erreichte das Vernichtungslager Sobibór im Distrikt Lublin am 3. Juni 1942. Ilse Levi wurde noch am gleichen Tag ermordet.

In Freudenberg erinnert seit 2007 ein Namensschild auf der Gedenktafel an der Stadtmauer (direkt neben der Mainbrücke) an Ilse Levi.

In Halle bemüht sich seit 1995 der Verein „Zeit-Geschichte(n)“ um das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Im vergangenen Jahr verlegte der Verein für Margarethe Friedmann und Ilse Levi Stolpersteine. Weil das Haus Marienstraße 24 in den letzten Kriegstagen zerstört wurde, liegen die Stolpersteine in der Marienstraße/Ecke Dorotheenstraße.