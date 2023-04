Stiftung Denkmalschutz hilft bei Erhalt der Wertheimer Burg

Wertheim. Die Stadt Wertheim als Eigentümer der Burg hoch über der Stadt investiert in diesem Jahr rund 900 000 Euro in die Sanierung und Mauersicherung im Bereich Pallas, Kapellenbau und einer Außenmauer ihres Wahrzeichens. Gefördert wird die Maßnahme mit 100 000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) und weiteren 120 000 Euro vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Am Mittwoch wurden der Fördervertrag der DSD direkt vor dem Pallas symbolisch übergeben und das Informationsbanner ausgerollt.

