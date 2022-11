Stiftschor singt Händels „Messias“

Wertheim. Die Vorbereitungen für die Aufführung des „Messias“ von Georg Friedrich Händel am 18. Dezember in Wertheim laufen auf Hochtouren. Jede Woche treffen sich die Sängerinnen und Sänger des erweiterten Stiftschors im Stiftshof, um dort an dem Händelschen Meisterwerk zu arbeiten und eine große Menge an Notentext zu verinnerlichen. Mittlerweile umfasst der Klangkörper über 60 Stimmen. Bei einem Probenwochenende wird Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl ab diesem Freitag zusammen mit dem Chor stark fokussiert weiter an dem Stück arbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Ankündigung des Bezirkskantorat Wertheim weiter heißt, interpretiert das Ensemble den ersten und dritten Teil des insgesamt zweieinhalbstündigen Werkes. Nicht fehlen darf natürlich das bekannteste Stück aus dem zweiten Teil, das Halleluja.

Wiedemann-Hohl konnte als Solisten die Sopranistin Anna Feith, die Altistin Carolina große Darrelmann, den Tenor Stefan Schneider und den Bariton Sven Fürst gewinnen. Gesungen wird die deutsche Textfassung des Werks.

Mehr zum Thema Tarifkonflikt Walldürn: Braun-Mitarbeiter fordern mehr Geld Mehr erfahren Kultur Debut für Duo bei Meisterkonzert Mehr erfahren

Karten sind in der Buchhandlung Schöningh, Eichelgasse 11 in Wertheim, erhältlich. Schüler und Studenten sowie Menschen mit Behinderung können gegen Vorlage eines Ausweises eine Ermäßigung erhalten.