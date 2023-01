Sternsinger sammelten 2825 Euro

Eichel/Hofgarten. Als Sternsingerinnen und Sternsingerwaren 18 Mädchen und Jungen am Dreikönigstag in Eichel und im Wertheimer Hofgarten unterwegs. Zuvor hatten sie den Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Lioba mitgestaltet. Nachmittags wurde an jedem Haus geklingelt. Wer öffnete, wurde mit einem Lied, einem Gedicht und guten Wünschen für das neue Jahr erfreut. Mit ihrer Aktion rückten die Sternsingerinnen und Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt. Sie wurden bei ihrem Besuchen in den Häusern für ihren Vortrag und ihr Engagement für benachteiligte Kinder sehr gelobt. Zum Erfolg der Sternsinger-Aktion, die eine Spendensumme von rund 2825 Euro erbrachte, trugen auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen sowie deren Begleiter bei. Bild: Gemeindeteam Eichel/Hofgarten

