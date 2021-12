Sternendetektive ermitteln im Kloster

Freudenberg/Bronnbach. „Nichts verbindet Freunde mehr als ein gemeinsames Abenteuer, das sie gemeinsam bestehen“, stellt Filmfigur Alea in der ersten Folge der Webserie „Die Sternendetektive“ fest. Die Filmreihe, in deren Mittelpunkt junge Detektive stehen, wird vom Freudenberger Verein Junge Forscher Main-Tauber produziert. Dessen Ziel ist die Förderung von talentierten und interessierten Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie Medienproduktion. An dem Projekt wirken Engagierte aus den Landkreisen Main-Tauber-, Main-Spessart, Miltenberg und Heilbronn mit.

Der Pilotfilm zur Serie mit dem Titel „Die Sternendetektive – Sternenband“ wurde im Sommer in Freudenberg und Wertheim mit Ortsteilen gedreht. Nach mehreren Aufführungen in Präsenz im Spätsommer ist der rund 110-minütige Familienspielfilm nach Angaben der Verantwortlichen nun auch kostenfrei auf Youtube zu sehen.

Mittlerweile folgte die Produktion der ersten Serienfolge der Sternendetektive mit dem Titel „Klosterraub“. Die Dreharbeiten fanden unter strengen Coronaschutzmaßnahmen im Kloster Bronnbach sowie dem dortigen Hotel statt.

In der Folge „Klosterraub“ werden die Sternendetektive für ihren großen Einsatz für die Umwelt mit einem Preis des Landkreises ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt im Kloster Bronnbach, wo sie überraschend einer Kunstdiebin auf die Spur kommen. Doch die nutzt jede Möglichkeit, um die jungen Detektive auszutricksen. So beginnt ein spannendes Abenteuer für die Nachwuchsdetektive. Die Folge ist rund 27 Minuten lang.

Film und Serie der „Sternendetektive“ sollen mehr als eine Detektivgeschichte für die ganze Familie sein: „Es geht um Freundschaften, Schicksal, Lebensziele und die Frage, was wirklich wichtig ist“, erklärte Drehbuchautor und Regisseur Birger-Daniel Grein.

Nach der vollständig ehrenamtlichen Produktion des Pilotfilms konnte auch die der ersten Serienfolge durch großes ehrenamtliches Engagement realisiert werden. Zudem trugen die bei den Liveaufführungen des Pilotfilms gesammelten Spenden zur Realisierung bei.

Weitere Folgen sind in Planung. Zur Finanzierung der Drehkosten startete der Verein eine Aktion zur Schwarmfinanzierung. Zu finden sind Pilotfilm und Serienfolge auf dem Youtubekanal „Die Sternendetektive“. Den Link dazu und weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.sternendetektive.de im Internet.