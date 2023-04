Steffen Konrad verstärkt Warema-Vorstand

Bettingen/Marktheidenfeld. Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Unternehmensgröße und den damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen wurde das Vorstandsteam der in Marktheidenfeld und Bettingen ansässigen Warema Renkhoff SE erweitert. Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, erhofft sich die Unternehmensgruppe dadurch einen wichtigen Schritt zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung.

Steffen Konrad hat am 1. April die Aufgaben der neu geschaffene Rolle des Chief Financial Officers (CFO) übernommen. In seiner neuen Funktion als Warema-Vorstandsmitglied verantwortet er die Bereiche Finanzen, IT und Digital Business. Weiter leitet er die Business Unit Smart Building Solutions.

Steffen Konrad trat am 1. Oktober 1996 in das Unternehmen ein und übernahm im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn bei Warema unterschiedliche Projekte und Führungsaufgaben in den Bereichen IT und Controlling. Seit 2009 gehörte er der Geschäftsleitung der Warema Renkhoff SE an und verantwortete dabei die Bereiche Finanzen sowie IT & Digital Business.

Neben Konrad bleiben die bisherigen Vorstandspositionen unverändert: Angelique Renkhoff-Mücke bleibt Vorstandsvorsitzende, Michael Müller verantwortet den Bereich Technik und Christian Steinberg den Bereich Global Market.