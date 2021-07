Stefan Kempf hat die Hoffnung, mit einem blaugen Auge davongekommen zu sein

Wertheim. Durch die unwetterartigen Regenfälle der vergangenen Tage waren Main und Tauber deutlich angestiegen. Am Samstag war auch der Wertheimer Stadtstrand am Parkplatz an der Mainspitze von Wasser umschlossen. Auch dessen Eingangsbereich war überflutet. Am Sonntagvormittag war das Wasser wieder ins Flussbett zurückgegangen.

Inhaber Stefan Kempf informierte am Sonntagvormittag auf FN-Anfrage, dass die Stellen, auf denen Material, leergeräumt wurden, nachdem eine Überflutung des Bereichs drohte. „Zudem haben wir die Stege mit schweren Steinen gesichert“, so Kempf. Der Pegel des Mains habe am Samstag zeitweise bei 2,75 Meter gelegen. „Damit war ein kritischer Punkt für uns erreicht. Zum Glück fiel der Pegel dann steil ab.“

Prognosen sind schwierig

Die Mainspitze am Samstag. © Kurt Bauer

Am Sonntagvormittag zeichnete sich laut Kempf keine Überflutungsgefahr mehr ab. Prognosen seien aber schwierig, da die hohen Wasserstände aus Unwettern resultieren. Er ging davon aus, dass im Laufe des Sonntags mit mehr Daten wieder verlässlichere Prognosen möglich werden. Ein weiterer kritischer Wasserstand könnte am Sonntag oder Montag aber nicht ausgeschlossen werden. „Danach ist die Gefahr hoffentlich gebannt.“

Man habe am Samstag und werde auch an den folgenden kritischen Tagen den ganzen Tag eine Wache am Stadtstrand haben. „Das Abbauteam und der Kranführer sind sensibilisiert“, sagte der Inhaber. Gehe die Prognose von einem Mainpegel von über 2,80 Meter aus, müsse man den Stadtstrand abbauen. „Und das Mitte Juli: das ist einfach verrückt.“

2013 hatte man am 28. Mai den Strand wegen Hochwasser abbauen müssen, erinnerte er sich. „Damals wurde ein Mainpegel von über drei Metern erreicht.“ Man stehe aktuell im ständigen Austausch mit dem Hochwasserkrisenstab. Froh zeigte sich Kempf, dass der Pegel der Tauber wieder gesunken ist, da das Wasser, das aus Richtung Tauberbischofsheim kam, abfließen konnte. „Jetzt sei noch offen, was der Main bringe. „Aktuell sieht es so aus, als wären wir mit einem blauen Auge davongekommen.“ Eine weitere Pegelspitze im Main sei aber nicht auszuschließen.

Am Sonntagnachmittag gab der Hochwassernachrichtendienst Bayern für die Stadt und den Landkreis Würzburg eine Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen heraus. „Am Main steigen die Pegel weiter an. Das Erreichen der Meldestufe 1 am PegelWürzburg/Main kann im Laufe des Montags nicht ausgeschlossen werden“, heißt es auf der Internetseite. Die Freiwillige Feuerwehr Wertheim informiert auf ihrer Homepage ständig zur zur Hochwasserlage in der Main-Tauber-Stadt und stellte am Sonntagnachmittag fest: derzeit keine Gefahr. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg sagte eine weitere leichte Erhöhung des Mainpegels voraus. bdg/hvb