Start ist am 10. April in Wertheim

Wertheim. Der Tourismusverband Liebliches Taubertal hat in diesem Jahr als Schwerpunktthema die E-Bike-Region Liebliches Taubertal. Zu diesem Zweck wird es im Jahresverlauf in acht Orten Veranstaltungen rund um das Thema geben.

Den Anfang macht dabei Wertheim, die Schlussveranstaltung findet in Igersheim statt. In Wertheim startet die Tour jeweils um 9 und 10 Uhr am Spitzen Turm. Danach führt die Strecke am Main entlang über Urphar mit der Wehrkirche aus dem 10. Jahrhundert nach Bettingen. Dort besteht die Möglichkeit, im Kletterpark Silvestria eine Klettertour zu reduzierten Eintrittspreisen durchzuführen. Nach etwa zwei Stunden – je nach Kondition und Lust – können die Teilnehmer eine Pause einlegen oder in den Weinort Dertingen zum Mundartweg radeln. Dort wird auf zahlreichen Hinweistafeln und Schildern – auch kindgerecht – der Dertinger Dialekt lebendig. Danach geht es bergauf über den Weinort Lindelbach nach Urphar und wieder zurück nach Wertheim. Dort können die Teilnehmer jeweils um 16 oder 17 Uhr an den öffentlichen Stadtführungen teilnehmen. Treffpunkt ist wieder der Spitze Turm. Für Radfahrer der Erlebnistour ist die Teilnahme kostenlos. Wichtig ist, dass sich die Teilnehmer der Radtour bis zum 6. April bei der Tourist-Info anmelden und am Veranstaltungstag ein Teilnehmerblatt ausfüllen. Wer an mindestens drei Erlebnistouren mitradelt, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Brauereibesichtigung für zehn Personen mit Verkostung in der Distelhäuser Brauerei, eine Weinprobe für zehn Personen und einen Gutschein für die Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Wer keine Stadtführung machen möchte, kann im Anschluss das frühlingshafte Treiben des Ostermarktes in der Altstadt von Wertheim genießen.

