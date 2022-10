Start in die neue Saison im Hallenbad

Wertheim. Im Hallenbad am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim startet am Montag, 10. Oktober, die neue Badesaison. Für den öffentlichen Betrieb ist es zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andernorts, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter, werden Bäder aus Energiespargründen geschlossen. In Wertheim haben sich die Verantwortlichen bewusst für die Öffnung des Hallenbads entschieden. Zum einen aus sozialen Gründen: Kinder sollen schwimmen lernen können. Außerdem ist das Bad für viele Menschen eine wichtige Gesundheitseinrichtung. Zum anderen aus steuerlichen Gründen: Die Bäder-Gesellschaft als Träger der Einrichtung ist Teil des Holding-Verbunds, der bei einer Schließung 200 000 Euro Verlust machen würde.

Aber auch das Hallenbad leistet seinen Beitrag beim Energiesparen. Die Wassertemperatur liegt an allen Badetagen – auch am Wochenende – zwischen 28 und 29 Grad. Die Temperatur in Umkleide- und Sanitärbereichen erreicht zwischen 27 und 29 Grad. Zudem wird die Beleuchtung reduziert.