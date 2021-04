Standort passt ins Portfolio

Der Elektromarkt von Udo Lermann wurde durch Beck Expert übernommen. Der neue Inhaber will die Verkaufsfläche vergrößern und neue Arbeitsplätze schaffen.

Bestenheid. Die Coronaeinschränkungen zwingen Händler zu Begrenzungen oder wie aktuell im Main-Tauber-Kreis zur vorübergehenden Schließung ihrer Geschäfte. In den Räumen der ehemaligen Udo-Lermann-Filiale in Bestenheid laufen jedoch die Vorbereitungsarbeiten für einen Neustart.

Zum 1. April hat die Firma Expert Beck aus Ochsenfurt das Ladengeschäft zusammen mit einer weiteren Lermann-Filiale in Kitzingen übernommen. Wie Alexandra Beck-Urkiaga, Geschäftsführerin von Expert Beck erklärte, fehlte es bei Lermann an Nachfolgern. So habe es bereits vor zwei Jahren erste Gespräche der beiden Firmen über eine Übernahme der Läden gegeben. „Da war Corona noch nicht absehbar“, sagt die Geschäftsführerin am Mittwoch im FN-Gespräch. Sie führt die Läden bereits in dritter Generation. Am Gründungsstandort in Ochsenfurt sei man bereits seit mehr als 70 Jahren aktiv. Ihre Großeltern eröffneten 1948 dort einen kleinen Laden. Später wuchs die Ladenfläche. Zusätzlich kam eine Filiale in Würzburg dazu. Aktuell hat Expert Beck an den beiden Standorten insgesamt 70 Mitarbeiter, davon zehn Auszubildende.

„Wertheim ist eine schöne Gegend“, nannte sie einen der Gründe für die Expansion in die Main-Tauber-Stadt. Aber auch wirtschaftliche Gründe sprechen für die Stadt. Man habe in die geografische Richtung expandieren wollen und Wertheim habe eine ähnliche Größe und Struktur wie Kitzingen und Ochsenfurt. „Daher passt der Standort in unser Portfolio.“

Umbauarbeiten laufen

Es sei nach Verhandlungsbeginn der beiden Firmen recht schnell klar gewesen, dass Beck die Filialen in Wertheim und Kitzingen übernimmt. Wegen der Verhandlungen um die anderen Filialen habe sich das Ganze aber noch hingezogen. Seit April laufen nun die Umbauarbeiten in Bestenheid. Durch einen kompletten Umbau im Innenbereich werden zukünftig 1000 statt wie zuletzt 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Es wird eine Klimatisierung, neue Beleuchtung und eine neue Landeninneneinrichtung eingebaut. Letztere habe man zusammen mit der Expert Zentrale in Hannover geplant, die dafür Experten nach Bestenheid entsandte.

Als Marketingelement werde es zudem eine eigene Internetseite für den Standort Wertheim geben. „Wir hatten Glück, dass wir das Material für den Umbau auf Lager hatten“, sagte Beck-Urkiaga mit Verweis auf Lieferengpässe. Lediglich bei der Lüftungsanlage komme es wegen Lieferschwierigkeiten zu einer Verschiebung beim Einbau. Den Kunden werde mit der Eröffnung ein größeres Sortiment zur Verfügung stehen. „Lermann setze auf ein Teilsortiment, wir werden ein Vollsortiment im Elektronikbereich anbieten.“ Dazu gehören Haushaltsgroß- und Haushaltskleingeräte, TV- und Soundtechnik, PC- und Telekommunikationstechnik jeweils mit Zubehör. Außerdem soll es ein Serviceangebot geben mit Reparaturservice, Lieferdienst, Aufbauservice und der Möglichkeit Handyverträge abzuschließen.

Ursprünglich war die Eröffnung für Ende Mai 2021 geplant. „Ob das gelingt, ist wegen der Pandemie und den immer neuen Regelungen aber offen.“ Eine Eröffnung werde erst im kleinen Rahmen erfolgen, um den Infektionsschutz Rechnung zu tragen. „Eine große Eröffnung mit Feier wollen wir nachholen.“ Die Pandemie stellt das Unternehmen aus mehreren Gründen vor Herausforderungen. „Man hat nichts Greifbares, was die Möglichkeiten und Regeln für eine Eröffnung angeht. Wir müssen stets flexibel bleiben.“ Hinzu kommt, dass es bei einigen Lieferanten wegen der aktuellen Lage zu Lieferschwierigkeiten gebe. Teilweise habe man Lieferzusagen erst für September. „Wenn wir öffnen dürfen, öffnen wir aber auf jeden Fall mit einem Grundsortiment.“

Auch für den Wirtschaftsstandort Wertheim bringe die Übernahme Vorteile. Es werden alle sieben Mitarbeiter des Markts übernommen. „Sie haben auch alle zugesagt dabei zu bleiben“, freute sich die Geschäftsführerin. Zusätzlich werden zwei neue Stellen geschaffen. Außerdem wird man in Wertheim mehrere Ausbildungsplätze für Einzelhandelskaufleute anbieten.“ Die neuen Stellen seien aktuell ausgeschrieben. „Uns ist wichtig in den Regionen, in denen wir aktiv sind, Ausbildung zu ermöglichen.“

Bei der Lermann-Filiale in Kitzingen werde man 14 Mitarbeiter übernehmen und zudem Auszubildende einstellen, ergänzte sie. Abschließend betonte sie, sie freue sich auf die Eröffnung in Wertheim. „Ich werde dort auch selbst vor Ort sein.“