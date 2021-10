Stallkamp referiert über Gendern in der Sprache

Bestenheid. Der Rotary Club Wertheim veranstaltet am Freitag, 29. Oktober, um 19:30 Uhr in der Aula der Comenius-Realschule zu der aktuell viel diskutierten Kontroverse um die Gendersprache im Deutschen einen öffentlichen Vortrag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ehemalige Deutschlehrer und langjährige Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim, Norbert Stallkamp, setzt sich darin kritisch mit dem Gendern auseinander. Das Gender-Deutsch, lässt Stallkamp wissen, sei auf dem Vormarsch, vor allem in den öffentlichen Verwaltungen, an den Hochschulen und Universitäten, wo es keine Studenten mehr zu geben scheine, sondern nur noch Studierende.

Sprache, so hält er dagegen, sei ein hochkomplexes System von Zeichen, das man nicht einfach eigenmächtig verändern kann, so wie die Verfechter der Gendersprache es tun würden.