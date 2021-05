Stadtwerke Wertheim warnen vor Trickbetrügern

Wertheim. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wertheim kommt es in den letzten Tagen häufiger zu Anrufen von Trickbetrügern, die im Namen der Stadtwerke auftreten. Die Betrüger fragen nach der Zählernummer und nach den Konditionen der aktuellen Abrechnung. Die Rufnummern beginnen häufig mit der Vorwahl 040. Dabei versuchen die Anrufer die Kunden zum Abschluss neuer Verträge zu bewegen.

AdUnit urban-intext1

Die Stadtwerke weisen nun in einer Pressemitteilung darauf hin, dass selbstverständlich alle notwendigen Daten der Kunden vorliegen und diese Anrufer nicht im Auftrag der Stadtwerke handeln. „Rufen Sie uns am besten an“, so Jürgen Seubert, Gruppenleiter des Kundencenters, der darum bittet, derartige Vorfälle zeitnah zu melden. „Geben Sie dem Anrufer auf keinen Fall telefonisch Daten von Ihnen weiter und vergewissern Sie sich, ob wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen wollten.“

Das Kundencenter der Stadtwerke Wertheim ist unter Telefon 09342 /909222 sowie per E-Mail unter kundencenter@stadtwerke-wertheim.de erreichbar. pm