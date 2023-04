Stadtwerke Wertheim arbeiten an Stromleitung

Wertheim. Zum Ausbau der Versorgungssicherheit planen die Stadtwerken Wertheim nach dem Osterwochenende diverse Arbeiten an den Mittel- und Niederspannungsleitungen im Bereich der Hans-Bardon-Straße, Conrad-Wellin-Straße, Wilhelm-Blos-Straße und Carl-Roth-Straße in der Kernstadt.

Zu den geplanten Arbeiten zählen nach Angaben der Verantwortlichen unter anderem die Vorbereitung des Abrisses und Neubaus einer in die Jahre gekommenen Trafostationen aus dem Jahr 1968, Ertüchtigungen der dort angeschlossenen Mittelspannungskabel sowie die grundsätzliche Modernisierung der angrenzenden Niederspannungsleitungen.

„Wir planen hier seit längerem die vollumfänglichen Arbeiten im Stromnetz, um erneute Grabungs- und Modernisierungsarbeiten, die in den kommenden Jahren anstehen würden, zu vermeiden und um die Einschränkungen für Anwohner und Passanten möglichst gering zu halten“, erklärt Jochen May, Gruppenleiter des „Energietechnischen Service“ bei den Stadtwerken Wertheim. Nötig seien die Arbeiten nicht nur aufgrund älterer Leitungsnetze. Man bereite etwa auch die voraussichtliche Wohnbebauung des ehemaligen Krankenhausareals vor und schließe den Neubau des ehemaligen Schützenhauses in der Schützenhausstraße an Strom, Erdgas und Wasser an.

Wie es weiter heißt, soll das neue Wohngebäude zudem an das Glasfasernetz der Stadtwerke Wertheim angebunden werden. Ein solcher Anschluss werde dann auch weiteren Anwohnern innerhalb dieses Wohngebiets, betonen Jochen May, der den Breitbandausbau der Stadtwerke vorantreibt, und Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier.

Die Arbeiten werden voraussichtlich acht Wochen dauern. Straßensperrungen sind aktuell nicht geplant, es kann aber zu Behinderungen kommen. Die Grabenarbeiten führt die Firma KBF aus Frammersbach aus. „Wir als Stadtwerke sind für das Verlegen der Leitungen und das Stellen der Hausanschlüsse zuständig,“ so May.