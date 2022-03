Stadtwerke sind weiter geschlossen

Wertheim. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der stark steigenden Inzidenzen haben sich die Stadtwerke Wertheim dazu entschlossen, bis vorerst einschließlich Samstag, 30. April, weiterhin für den Publikumsverkehr zu schließen.

Kunden und Besucher sollen den Energieversorger über folgende Kanäle kontaktieren: per Telefon unter 09342/909-222, per E-Mail an kundencenter@stadtwerke-wertheim.de, über das Kontaktformular auf der Homepage, Onlineportal, oder per Posteinwurf. Bei dringenden Kundenanliegen, die nicht telefonisch oder auf einem anderen oben genannten Weg zu klären sind, kann ein Termin mit den Mitarbeitern der Stadtwerke vereinbart werden. Dazu ist das Kundencenter zu kontaktieren.

Auch die Kasse ist weiterhin bis 30. April geschlossen. Weitere Auskunft wird unter Telefon 09342/909156 erteilt. stw

