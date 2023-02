Stadtwerke-Mitarbeiter sammeln für Tierheim

Wertheim. „Als regionaler Energieversorger stellen wir uns unserer besonderen ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung“, ist Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, überzeugt. Doch nicht nur die Stadtwerke, sondern auch ihre Mitarbeiter setzen sich aktiv für die Vereine und sozialen Organisationen vor Ort ein. Daher veranstaltet der Betriebsrat jährlich im Zuge der Weihnachtsfeier eine Tombola, bei welcher die Mitarbeiter Preise gewinnen und gleichzeitig Geld für einen guten Zweck spenden können. Bei der jüngsten Aktion wurden von ihnen Lose im Wert vom 545 Euro erworben. Gemeinsam wurde entschieden, den Betrag an das „Theodora Brand Tierheim“ in Wertheim zu spenden. Die Stadtwerke Wertheim stockten diesen Betrag um 455 auf glatte 1000 Euro auf. Monika Eggerer nahm den Spendenscheck am Mittwoch entgegen. Zusammen mit ihren Kollegen betreut sie aktuell 17 Hunde, zehn Katzen und vier Waschbären. Außerdem werden rund 30 Katzen an diversen Futterstellen versorgt und ein Gnadenhof für unvermittelbare Hunde betrieben. Bild: Stadtwerke

