Stadtstrand wieder geöffnet

Wertheim. An der Spitze des Mainparkplatzes in Wertheim ist wieder Strandzeit. Am Montag öffnete der Stadtstrand unter neuen Betreibern. Seit diesem Jahr wird die Strandbar von Cihan Isek und Tamer Ulusoy geführt, die in der Altstadt auch das italienische Restaurant „La Lanterna“ betreiben. Ende April waren der Sand verteilt und die offenen Hütten und Liegestühle aufgestellt worden. Die für den 1. Mai geplante Eröffnung hatte sich leicht verschoben. Grund waren Lieferschwierigkeiten beim Kassensystem. „Dieses kam erst von ein paar Tagen und es musste noch alle Daten einprogrammiert werden“, erklärte Isek am Montag im FN Gespräch. Bild: Birger-Daniel Grein

