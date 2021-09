Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Radfahren fürs Klima - Erstes „Stadtradeln“ in Wertheim startet am Donnerstag, 9. September / Kostenloser Check des Rads an diesem Samstag möglich Stadtradeln in Wertheim: Drei Wochen lang zählt jeder gefahrene Kilometer

Wer an der Aktion „Stadtradeln“ teilnehmen möchte, kann sein Rad am Samstag, 4. September, auf dem Marktplatz in Wertheim überprüfen lassen. Für alle Interessierten gibt es Tipps und Rat rund ums Fahrrad. © DPA/Pedersen