Stadtmeisterschaft nun doch abgesagt

Wertheim/Nassig. Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der ungewissen Zukunft sowie der Verantwortung gegenüber Gästen, ehrenamtlichen Helfern und Zuschauern hat der Vorstand des SV Eintracht Nassig in einer Sitzung am Donnerstag „schweren Herzens“ beschlossen, dass in diesem Jahr weder die 47. Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaft noch der „Bühnenbau Wertheim Cup“ für U15-Teams auf der Wildbachsportanlage in Nassig stattfinden werden. Dies teilte Walter Lausecker, SV-Vorsitzender Fußball, in einer Presseerklärung mit.

Noch am Mittwochabend wurden die Gruppen für die Stadtmeisterschaft ausgelost und es hieß, das Turnier werde voraussichtlich stattfinden (wir berichteten). Lausecker sagte auf FN-Anfrage, dass viele ehrenamtliche Helfer Bedenken geäußert hätten.

Das erforderliche Hygienekonzept und andere Anforderungen hätte man durchaus umsetzen können. Man wolle aber nicht über die Sorgen der Helfer hinwegsehen, zumal sich wegen der Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus die Situation wieder verschärften könne. wei