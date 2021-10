Stadt Wertheim entfernt „The-Länd“-Schilder

Wertheim. Die Stadt Wertheim hat die „The-Länd“-Schilder, welche die Landesregierung im Rahmen einer neuen Marketing-Kampagne an Ortseingängen anbringen ließ, entfernt. Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Freitag in einem Beitrag auf Facebook ausführte, sei „so eine Werbung ohne Sondergenehmigung nicht zulässig“. Deswegen habe man sie abgehängt.

Der OB bezieht sich dabei offenbar auf Paragraph der Straßenverkehrsordnung. Laut dieser Vorschrift sind „Einrichtungen, die Zeichen oder Verkehrseinrichtungen in Verbindung mit den Anlagengleichen, mit ihnen verwechselt werden können oder deren Wirkung beeinträchtigen können, dürfen dort nicht angebracht oder sonst verwendet werden, wo sie sich auf den Verkehr auswirken können.“ Außerdem sind „Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ unzulässig.

Zudem beklagt der OB in diesem Zusammenhang die Entscheidung des Landes, dass die Große Kreisstadt nicht wie gewünscht die zusätzliche Ortsbezeichnung „Stadt der Weltmarktführer“ führen darf. „Dabei hat die Stadt Wertheim damit genau das gleiche Ziel verfolgt wie die Landesregierung. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass dafür keine Werbeagentur und kein Millionenetat benötigt worden wäre“, so Markus Herrera Torrez. Die Kampagne des Landes kostet rund 21 Millionen.