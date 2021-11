Stadt Wertheim entfernt „The-Länd“-Schild

Wertheim. Die Stadt Wertheim hat ein „The-Länd“-Schild, welches die Landesregierung im Rahmen einer neuen Marketing-Kampagne an Ortseingängen anbringen ließ, entfernt. Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Freitag in einem Beitrag auf Facebook ausführte, sei „so eine Werbung ohne Sondergenehmigung nicht zulässig“. Deswegen habe man das Schild abgehängt.

Wie Rathaussprecherin Angela Steffan am Sonntag auf FN–Nachfrage erläuterte, war das Schild an der an der L 2310 bei Eichelangebracht. Das Schild sei schon am 22. Oktober wurde am Freitag letzter Woche entdeckt und am gleichen Tag von der Stadt entfernt worden, „weil mangels beantragter Genehmigung Urheberschaft und Intention nicht bekannt waren“. Dass es sich um eine Aktion des Landes handelte, sei erst Tage später klar geworden, so Angela Steffan.

Laut Paragraph 33 der Straßenverkehrsordnung dürfen „Einrichtungen, die Zeichen oder Verkehrseinrichtungen in Verbindung mit den Anlagengleichen, mit ihnen verwechselt werden können oder deren Wirkung beeinträchtigen können“, nicht dort „angebracht oder sonst verwendet werden, wo sie sich auf den Verkehr auswirken können.“ Außerdem sind „Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen“ unzulässig.

OB Herrera Torrez beklagt auf Facebook in diesem Zusammenhang die Entscheidung des Landes, dass die Große Kreisstadt nicht wie gewünscht die zusätzliche Ortsbezeichnung „Stadt der Weltmarktführer“ führen darf. „Dabei hat die Stadt Wertheim damit genau das gleiche Ziel verfolgt wie die Landesregierung. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass dafür keine Werbeagentur und kein Millionenetat benötigt worden wäre“, so der OB. Die Kampagne des Landes kostet rund 21 Millionen.

Theoretisch könnte das Wertheimer Ordnungsamt nun eine Bußgeld gegen das Land verhängen und das Knöllchen nach Stuttgart schicken. Rathaussprecherin Angela Steffan dazu: „Die Stadt wird kein Bußgeldverfahren einleiten.“



Hinweis: In einer früheren Version des Artikels war von mehreren Schildern die Rede. Unterdessen stellte das Rathaus klar, dass es sich nur um ein Schild handelte, das entfernt wurde. Wir haben den Text entsprechend angepasst.