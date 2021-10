Stadt sollte das Angebot auch als Zuschussgeschäft beibehalten

Dass die Geckobahn nun wieder ins Gerede kommt und der Nutzen von der Stadt nicht gesehen wird, ist bedauerlich. Allerdings gilt zu bedenken, dass die Bahn bislang nur wie ein öffentliches Verkehrsmittel „ohne Zusatznutzen“ eingesetzt wurde. Jedoch: Selbst als Zuschussgeschäft sollte sich die Stadt überlegen, diesen Dienst beizubehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Schrägaufzug halte ich nicht für sinnvoll. Das Thema war vor Jahren bereits behandelt – und der alte Bericht hängt – eigentlich nur zufällig – noch immer an der Spielzimmertür. Bereits damals machte ich darauf aufmerksam, dass die Geckobahn in der jetzigen Form ihr Potenzial nicht nutzt.

Bei meinen Wochenendurlauben in anderen Städten Deutschlands haben solche Bahnen auch die Funktion eines Stadtführers. Die Bahn rollt an den interessanten Stellen der Stadt vorbei und lässt die Touristen munter ein- und aussteigen. Der Vorteil dieser Lösung wäre, dass die Touristen mehr von Wertheim sehen und der Betreiber mehr Einnahmen hat. Die Fahrten kosten in den anderen Städten je nach Umfang 8 bis 16 EUR.

So wäre es eine Überlegung wert, die Bahn am Main entlang unter der Odenwaldbrücke, zu den Parkplätzen der neuen Steige (über die Alte Steige), nach Kreuzwertheim mit Schloss oder gegenüberliegender Mainansicht, Hofgartenschlösschen, Fahrt den Hofgarten hoch zur Mainansicht über Urphar (mit Mainschleife) verkehren zu lassen. Dass es schwer bis unmöglich ist, die Bahn durch die Stadt fahren zu lassen, ist nachvollziehbar. Das Kreuzwertheim eventuell auch nicht so ohne Gespräche die Bahn duldet, ist zu erwarten. Ich sehe aber auch keinen Grund, sich nicht zu einigen. Die Kombination Bahn und/mit Stadtführung wäre ideal. Die Stadtführung kann fußläufig durchgeführt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alleine die Fahrt zum Wartberg hoch die neue Steige entlang bietet nichtheimischen Touristen eine Sicht, die begeistert und die andere Städte für kein Geld der Welt bekommen. Sicherlich wäre es schön, wenn die Bahn nicht ständig vom öffentlichen Verkehr umspült wäre, weil es auf deren Wege zurückgreifen muss. Allerdings könnte man dies auch als Vorteil nennen. Die Infrastruktur ist vorhanden und große Investitionen (vielleicht ein Wendepunkt unter der Odenwaldbrücke) nicht zwingend.

Sollte sich der Zuschuss von 60 000 EUR bestätigen, könnte der Eigenbetrieb eine Überlegung sein. Aus meiner Erfahrung heraus fahren in den anderen Städten oft nur Einzelfahrzeuge mit engagierten Fahrern. Unterwegs erfahren die Gäste dann alles Wissenswerte über die Stadt.

Der Takt ist 45 bis 60 Minuten. Vom Schrägaufzug rate ich dringend ab. Ich vermute auch, dass es dann wieder zu einem Bürgerbehren kommen würde, mit gleicher ablehnender Haltung wie beim letzten Mal.

Joachim Bönsch, Wertheim