Stadt richtet Arbeitsstab ein

Wertheim. Bei der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen gab Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bekannt, dass die Stadtverwaltung einen „Arbeitsstab Ukraine“ eingerichtet habe. „Dort soll die Unterstützung für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine koordiniert werden“, hatte der OB bereits zuvor auf Facebook erläutert. Dazu gehörten zum Beispiel die Themen Unterkunft und Unterbringung, Sozialleistungen, Hilfsmittel und Spenden, Integration und die Teilhabe an Bildung (Kita und Schule, Sprache) und die Verknüpfung zu ehrenamtlichen Helfern. Der OB dankte allen, die dazu beigetragen haben, dass die in den vergangenen Tagen eingetroffenen ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Wertheim gut aufgenommen worden seien. wei

